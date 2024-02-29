街口開通日本PayPay「反掃」付款 再添百萬日本通路
街口支付29日宣布，日本PayPay通路支援「出示付款碼（反掃）」完成付款，相當於PayPay通路全數開放，預期將增加數百萬PayPay適用通路，涵蓋連鎖超商、超市、百貨公司、藥妝店、餐廳、遊樂園、滑雪場等多元類型。
街口支付總經理范庭甄表示，與PayPay合作後，街口日本跨境支付交易額於楓葉季、春節期間不斷創下新高，因此憑藉街口多年開發跨境支付經驗，今日成為首波開通 PayPay反掃通路的電支業者之一，未來雙方更將展開更深入合作，提供台灣旅日民眾更豐富的使用場景及便利服務。
PayPay金融戰略本部長柳瀬将良指出，雙方合作上線至今即為日本全國各地PayPay合作店家帶來不少台灣客源，PayPay也看好台灣民眾於日本使用電子支付需求將不斷成長，因此再開放更多PayPay反掃通路，其中包括台灣人經常造訪的連鎖品牌與零售商家，免去許多現金找零不便、部分商家不支援信用卡的麻煩。
街口支付表示，目前於日本有3種通路，分別為街口自行簽約的特店、PayPay正掃及反掃。
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