快訊

冷氣團來了！6縣市變天發布低溫特報 氣象粉專妙喻：準時跳水

MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒曝父母不喜兒媳做2職業

蔣萬安准了！環保局長吳盛忠請辭獲准 不只因深坑大火惡臭

街口開通日本PayPay「反掃」付款 再添百萬日本通路

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
街口支付29日宣布，日本PayPay通路支援「出示付款碼（反掃）」完成付款，相當於PayPay通路全數開放，預期將增加數百萬PayPay適用通路。街口支付創辦人胡亦嘉。圖／聯合報系資料照片
街口支付29日宣布，日本PayPay通路支援「出示付款碼（反掃）」完成付款，相當於PayPay通路全數開放，預期將增加數百萬PayPay適用通路。街口支付創辦人胡亦嘉。圖／聯合報系資料照片

街口支付29日宣布，日本PayPay通路支援「出示付款碼（反掃）」完成付款，相當於PayPay通路全數開放，預期將增加數百萬PayPay適用通路，涵蓋連鎖超商、超市、百貨公司、藥妝店、餐廳、遊樂園、滑雪場等多元類型。

街口支付總經理范庭甄表示，與PayPay合作後，街口日本跨境支付交易額於楓葉季、春節期間不斷創下新高，因此憑藉街口多年開發跨境支付經驗，今日成為首波開通 PayPay反掃通路的電支業者之一，未來雙方更將展開更深入合作，提供台灣旅日民眾更豐富的使用場景及便利服務。

PayPay金融戰略本部長柳瀬将良指出，雙方合作上線至今即為日本全國各地PayPay合作店家帶來不少台灣客源，PayPay也看好台灣民眾於日本使用電子支付需求將不斷成長，因此再開放更多PayPay反掃通路，其中包括台灣人經常造訪的連鎖品牌與零售商家，免去許多現金找零不便、部分商家不支援信用卡的麻煩。

街口支付表示，目前於日本有3種通路，分別為街口自行簽約的特店、PayPay正掃及反掃。

信用卡 日本 街口支付 超商

延伸閱讀

MLB／震撼彈！大谷翔平宣布結婚 對象成謎只知是日本女性

《莉可麗絲》錦木千束配槍實體化！官方合作日本生存遊戲商推出「千束之槍」

《幕府將軍》5大看點 日本戰國史詩級大亂鬥

缺工喊出碩士學歷、年薪4百萬！台人赴日工作機會增 日人眼中「台灣員工5大強項」

相關新聞

比照軍公教年改？ 許銘春：時空不同 至少3黨要坐下來談

勞保財務炸彈未拆，將成準總統賴清德的上任後要處理的棘手任務。勞動部長許銘春今接受YahooTV「齊有此理」專訪時表示，政...

培育人才！遠雄人壽第三年加入台灣人才永續行動聯盟

遠雄人壽（5859）展現擁抱人才、培育人才的決心，持續響應天下雜誌倡議，第三年加入「2024 TALENT, in Ta...

新台幣貶0.7分 收31.577元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收31.577元，貶0.7分，成交金額14.76億美元

街口開通日本PayPay「反掃」付款 再添百萬日本通路

街口支付29日宣布，日本PayPay通路支援「出示付款碼（反掃）」完成付款，相當於PayPay通路全數開放，預期將增加數...

銀行員涉挪用61名客戶款項約430萬 金管會開鍘這銀行800萬元

國泰世華銀前蘭雅分行櫃員，涉及挪用客戶款項，國泰世華銀未落實執行磁條重建覆核機制、未落實執行代收稅款章戳保管、代收信用卡...

美股今年來反彈6% 保德信美國成長基金「漲逾50%」擁AI優勢

美股S&P500指數2023年度大漲24.2%，2024年以來持續反彈超過6%，其中PGIM Jennison美國成長基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。