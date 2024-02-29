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打破職業屬性定價 Bankee 挑戰型信貸免傳財力證明

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
遠銀Bankee「貸你存」挑戰型信貸，打破貸款時的職業屬性定價，免上傳財力證明。圖/遠銀提供
遠銀Bankee「貸你存」挑戰型信貸，打破貸款時的職業屬性定價，免上傳財力證明。圖/遠銀提供

以往資金需求者在申請信貸時，經常面臨利率太高及申貸流程太繁瑣等問題，遠東商銀（2845）Bankee社群銀行推出「貸你存 」挑戰型信貸，是業界首創「顛覆職業屬性定價」的信貸方案，不但24小時都可線上申貸，還免提供存摺或扣繳憑單等財力證明 ，完成對保後資金最快30分鐘就可入帳。

「貸你存」挑戰型信貸除了幫助客戶便利獲取資金，利息回饋機制等於變相存錢，在貸款結清後不僅少了債務、更多了存款，最適合有財務規劃需求的族群。

台灣信貸利率平均高達7%，即便是上市櫃企業的基層上班族利率也可能落在4%至6%，但透過遠東商銀Bankee「貸你存」挑戰型信貸，在貸款期間皆準時繳款，於貸款結清後就可以拿回50%已繳利息，算起來利率只有一半。

遠東商銀Bankee也發現，原本挑戰型信貸鎖定月收入約新台幣3萬元的小資族，但近期發現不少月收8到10萬元的高收入族群也來申貸，代表高收入族群意識到Bankee「貸你存」挑戰型信貸返還的利息回饋機制。一位大型建設公司的員工，在比較遠東商銀Bankee與其他金控集團所屬銀行提供貸款條件後，發現核貸利率差不多都是4%，但選擇Bankee所核貸的額度較高，只要按時繳款就有機會拿回50%所繳利息，扣除開辦費後算下來約省下18萬元利息，比其他銀行信貸方案來的划算許多。

遠東商銀數位金融事業群戴松志副總表示，從遠東商銀統計申貸客戶數據發現，除了產品原本鎖定的小資族之外，亦有許多高收入上班族將「貸你存」挑戰型信貸視為財務規劃優先選擇，因客戶發現傳統貸款在結清後雖少債務牽絆，但生活還是回到原點；「貸你存」挑戰型信貸破除過去依職業屬性定價的模式，透過利息回饋機制來幫客戶存錢，貸款還清後就有一筆可靈活運用的資金，自2023年9月上線以來，申請人數已佔貸款客戶之七成。

遠東商銀Bankee「貸你存」挑戰型信貸提供最高貸款額度新台幣700萬元，貸款期間為一至七年，利率4%起，客戶若於貸款期間每月都從Bankee數位存款帳戶中足額扣款，於貸款全額結清後90天內，Bankee就會回饋貸款期間實際繳交利息總額的50%給客戶。

舉例來說，若是貸款新台幣300萬元，貸款期間7年，貸款利率5%，試算挑戰成功則可獲新台幣28萬873元回饋獎勵金。

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