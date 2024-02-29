玉山金董座估美國降息在這個時間點 我央行跟進機率低

玉山金控（2884）董事長黃男州26日主持法說會時預測，美國降息會在第2季末端，最有可能時間點在6月，美聯準會（Fed）需更多訊息佐證通膨狀況，而美國今年經濟一定往下掉；拖到第4季降息對經濟幫助較少，估計全年降息3到4碼。至於台灣央行降息機率不大，即使升息過五次，利率跟世界水準相比還是很低，且仍有通膨壓力。綜合而言對玉山淨利差及存放利差持平上揚2到3個基點。

黃男州表示，去年美國經濟成長狀況不錯，但今年一定會往下掉。再則，當局會考慮到美國11月總統選舉，現任總統拜登跟前總統川普一戰的可能性高，若拖到第四季才降息對經濟幫忙較少，因此預估Fed會在第2季末端降息，全年降3到4碼。

至於台灣是否跟進，黃男州指出，有人可能認為台灣房貸利率2％很高，但現在美國30年房貸固定利率可能是7％，台灣長期利率其實是低的，目前稍微回歸到不錯水準，但跟世界水準比起來仍是低利率。尤其， 台灣的通膨從2021年第2季開始就超過2％，目前已連續11季超過2％，今年眼看電費調整及企業調薪，在通膨對台灣有壓力之下，中央銀行降息可能性不大。