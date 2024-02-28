AI 熱潮持續蔓延 惠譽：短期對金融業帶來挑戰

惠譽針對人工智能發展發布報告，指出運用人工智能在短期可能對金融機構帶來挑戰，包含用戶個資問題、隱性歧視及監理機關強化審查等風險。不過中長期而言，惠譽認為運用人工智能來強化企業創新及工作效率為正面信用影響，惠譽強調，人工智能是判斷企業信用評等時，新出現的風險因素，其帶來影響是正面還是負面端看企業治理及運用方式。

近年全球AI熱潮持續蔓延，應用範圍涵蓋用戶識別、交易異常樣態偵測到智能客服。不過惠譽提醒，企業熱衷發展AI來加速工作流程時，需要注意AI決策過程可能缺乏透明度。以金融業為例，若將AI應用於貸款審核，AI可能受餵入資料影響，沿生出無意間歧視特定族群問題；另外，AI需要大量資料培養，因此用戶個資運用也是金融業發展AI的一大問題。

除了隱性歧視及個資問題，惠譽也指出，人工智能也可能被用於犯罪行為，因此金融業需要重新評估網路防護強度及風險管理品質，上述因素都讓AI發展在短期內對金融機構帶來挑戰。

不過以欺詐監測、風險管理方面而言，AI則有助於更快速的檢測及識別異常樣態。以國內而言，便有由國銀及警政署、金管會共同組成的「鷹眼視詐聯盟」，透過北富銀及刑事警察局合作開發AI偵測技術，進行阻詐。北富銀先前便曾指出，鷹眼模型最快提前2周可預判出可疑帳戶交易。

監管方面，美國已提出數百項AI應用相關法案；國內則由金管會出台「金融業運用AI核心原則」，並公布「AI指引草案」，做為金融業將AI引入工作流程時的參考依據。監管審查強化可能減少人工智能在部分領域的應用，並提高企業法遵成本，不過惠譽認為，健全的監管措施能對信用帶來正面影響。