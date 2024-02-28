快訊

魂斷客廳…台南中風男子疑逃生不及 遭惡火吞噬成焦屍

游錫堃卸任撇雜音 台灣民主基金會：董事長3個月內重新改選

傳讓1席召委給白營…藍營基層炸鍋喊「退黨」 區域立委坦言有壓力

AI 熱潮持續蔓延 惠譽：短期對金融業帶來挑戰

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
AI示意圖。 圖／聯合報系資料照片
AI示意圖。 圖／聯合報系資料照片

惠譽針對人工智能發展發布報告，指出運用人工智能在短期可能對金融機構帶來挑戰，包含用戶個資問題、隱性歧視及監理機關強化審查等風險。不過中長期而言，惠譽認為運用人工智能來強化企業創新及工作效率為正面信用影響，惠譽強調，人工智能是判斷企業信用評等時，新出現的風險因素，其帶來影響是正面還是負面端看企業治理及運用方式。

近年全球AI熱潮持續蔓延，應用範圍涵蓋用戶識別、交易異常樣態偵測到智能客服。不過惠譽提醒，企業熱衷發展AI來加速工作流程時，需要注意AI決策過程可能缺乏透明度。以金融業為例，若將AI應用於貸款審核，AI可能受餵入資料影響，沿生出無意間歧視特定族群問題；另外，AI需要大量資料培養，因此用戶個資運用也是金融業發展AI的一大問題。

除了隱性歧視及個資問題，惠譽也指出，人工智能也可能被用於犯罪行為，因此金融業需要重新評估網路防護強度及風險管理品質，上述因素都讓AI發展在短期內對金融機構帶來挑戰。

不過以欺詐監測、風險管理方面而言，AI則有助於更快速的檢測及識別異常樣態。以國內而言，便有由國銀及警政署、金管會共同組成的「鷹眼視詐聯盟」，透過北富銀及刑事警察局合作開發AI偵測技術，進行阻詐。北富銀先前便曾指出，鷹眼模型最快提前2周可預判出可疑帳戶交易。

監管方面，美國已提出數百項AI應用相關法案；國內則由金管會出台「金融業運用AI核心原則」，並公布「AI指引草案」，做為金融業將AI引入工作流程時的參考依據。監管審查強化可能減少人工智能在部分領域的應用，並提高企業法遵成本，不過惠譽認為，健全的監管措施能對信用帶來正面影響。

AI 惠譽 金融業

延伸閱讀

2024年谷底翻揚？外幣保單買氣入冷宮 金管會曝樂觀關鍵

20個月多一兆！國銀房貸量破十兆元大關 金管會曝關鍵原因

苗栗警私查女網紅個資被偵辦 同事起底他黑歷史：曾戲弄街友

涉嫌任意查女性、同事個資約百筆 苗栗員警遭聲押禁見獲准

相關新聞

AI 熱潮持續蔓延 惠譽：短期對金融業帶來挑戰

惠譽針對人工智能發展發布報告，指出運用人工智能在短期可能對金融機構帶來挑戰，包含用戶個資問題、隱性歧視及監理機關強化審查...

玉山金大賺今年股利要多發？擬給7成現金股息「打破各半慣例」 董座親解為何要改

玉山金（2884）週一（2/26）召開法人說明會，公布2023年營運概況，自結淨收益666.8億元，稅後純益成長38.1%達217.6億元，創歷年最高紀錄。

外匯存款年增率 四年低點

美國聯準會停止升息後，市場預料今年下半年將啟動降息循環，美元「雙率雙升」光環褪色，投資人加碼意願降溫。央行昨（27）日公...

國銀房貸額連八揚

金管會昨公布2024年1月底全體本國銀行房貸餘額10兆631億元，年增8%已連八個月走揚，僅20個月就增加1兆元，房仲業...

央行：資金逐利…金融帳淨流出

國人熱中海外投資，資金持續出走海外尋求更高的投資報酬率，中央銀行昨（27）日公布國際收支顯示，2021、2022、202...

金控校園徵才釋2萬職缺 台大博覽會周六登場

台大校園博覽會將在本周六（3月2日）登場，包括國泰金控總經理李長庚、富邦金控人資長劉菁宜、中信金控人資長卓長興、新光金控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。