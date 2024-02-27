抓到了！時間投顧總經理當背後操盤人 遭金管會停職一年

金管會金檢發現，時間投顧李姓總經理商請一名王姓離職員工登錄全委投資經理人，以執行自己的投資決策，等於當背後操盤人，已違反禁止兼任全委經理人的規定，金管會處時間投顧120萬罰鍰、李姓總經理停職一年、王姓離職員工註記半年禁止執行業務、時任全委吳姓主管也停職一個月。

時間投顧是2014年4月17日成立，實收資本額9000萬元，營業項目是投顧和全委業務，客戶包括個人和法人戶僅17位，營收約200多萬元。

證期局主秘尚光琪說，李姓總經理找具有全委資格的王姓離職員工做登錄，但實際全委投資決策卻由李姓總經理執行，等於違反了投顧總經理禁止兼任全委投資經理人的規定。

而當時擔任全委投資部門的吳姓主管卻未盡督導責任，金管會認為時間投顧內控制度不具有效性等缺失，處時間投顧120萬罰鍰，並對李姓總經理、王姓離職員工和吳姓主管都處停職一年、註記半年和一個月。

尚光琪說，此案子處120萬罰鍰，主要是參照去年統一投顧總經理未具資格上節目，當時處統一投顧60萬元罰鍰及糾正，但這案子比統一投顧更嚴重，因此加倍懲處。

至於李姓總經理為何找一個離職員工登錄經理人、自己當背後操盤手？該離職員工是否是李姓總經理人頭戶？為何不乾脆請吳姓主管擔任經理人等疑慮，金管會表示將進一步了解，對相關案情做釐清、之後再做適當處理。