玉山統籌和運國際綠色貸款暨永續連結聯貸案

玉山銀行統籌和運國際融資租賃人民幣5.1億元綠色貸款暨永續連結聯貸案，於22日完成簽約，玉山銀行指出，此案為中國大陸境內台資租賃業首件結合綠色貸款與永續連結貸款聯貸案。

玉山銀行表示，聯貸案由玉山銀行（中國）統籌、三菱日聯（中國）及開泰銀行（中國）共同主辦，攜手首都銀行（中國）、東亞銀行（中國）、上海商業儲蓄銀行共組聯貸案，引導資金運用於環境永續，支持和運國際推動低碳能源和綠色交通業務的長期發展，並為促進社會綠色經濟轉型及產業永續做出貢獻。

玉山銀行指出，此為中國境內台資租賃業首件結合綠色貸款與永續連結貸款的聯貸案，以亞太區貸款市場公會發佈的《綠色貸款原則》及《永續連結貸款原則》為基礎，資金需用於符合當地規範之綠色資產項目，同時制定綠色項目租賃業務規模增長率為關鍵績效目標，由玉山銀行（中國）及三菱日聯（中國）擔任永續發展顧問行，每年委由中誠信綠金科技（北京）出具第三方認證報告，檢核公司永續績效指標達成情形提供優惠利率，以鼓勵公司落實永續作為。

和運國際成立於2007年，是台灣上市公司和潤企業與汽車租賃公司和運租車共同成立的專業租賃公司。總部設於上海，以「勇於挑戰、不斷改善、徹底實踐、相互尊重、團隊合作」為企業價值觀，目前在中國大陸境內布局30個營業據點，包括華東、華南、華北及中西部地區，業務範圍包括汽車、機械設備、醫療設備、商業保理等領域，除已布局的電動車租賃業務，於2022年更跨入太陽能發電設備租賃，攜手顧客推進低碳轉型，為實現減緩氣候變化、污染防治等環境目標貢獻力量。

玉山將永續理念與金融產品結合，積極發展綠色信貸業務、支持低碳經濟發展，協助企業能源轉型及產業永續，深獲國內外專業機構肯定，包括2023年碳揭露項目 （ CDP） 評比獲得領導者等級A級、連續十年入選DJSI道瓊永續指數並且連續兩年排名全球銀行業前1%、連續兩年榮獲MSCI ESG評級AAA級肯定。並且發揮綠色金融力量，支持全球再生能源發電設備裝置容量已累積近2GW，區域涵蓋台灣、美國、澳洲、中國大陸、越南等地。展望未來，玉山將持續結合金融專業與環境永續，結合志同道合企業的力量，共同為永續的地球盡一份心力。