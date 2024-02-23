期交所調整多項期貨契約與選擇權保證金
臺灣期貨交易所於2月22日公告調整東證期貨契約(TJF)、小型美元兌人民幣期貨契約(RTF)、美元兌人民幣期貨契約(RHF)、澳幣兌美元期貨契約(XAF)、英鎊兌美元期貨契約(XBF)、歐元兌美元期貨契約(XEF)、元大台灣50ETF期貨契約(NYF)、富邦越南ETF期貨契約(RXF)及元大台灣50ETF選擇權契約(NYO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自2月23日一般交易時段結束後起實施。
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