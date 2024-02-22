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境外全球股票基金 這兩檔「一支獨秀」近一年績效逾40%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

根據Lipper統計至19日，近一年來境外全球股票基金中，有兩檔績效一支獨秀、超過40%，分別為百達-數位科技49.3%、PGIM JENNISON全球股票機會基金41.3%。法人指出，生成式人工智慧納入商業模式，市場規模至2030年將達到1,000億美元之多。

另外，摩根士丹利環球機會基金39.72%、安義首選-全球成長股票基金39.51%表現也相當亮眼。其中，百達數位科技、PGIM JENNISON全球股票機會、安義首選-全球成長股票基金，這3檔的第一大持有類股皆為科技相關，且前十大個股都有將輝達納入。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮指出，光就AI來看，為了因應生成式AI與大型語言模型的需求，2024年四大雲端服務商已表示，將持續擴大資本支出來布建AI算力，使AI伺服器市場繼續蓬勃發展，其中龍頭亞馬遜旗下的AWS，近期宣布推出生成式人工智慧購物助手「Rufus」，目前正進行測試。

葉家榮建議，看好目前成長股較價值股更具有投資價值，且今年最快將於下半年見到聯準會開起降息，同時，企業獲利已開始反轉向上，根據估計S&P500每股盈餘在今年有望逐季成長，一甩去年頹勢，搭配整體消費動能居高不下的環境，有利於掌握關鍵趨勢之成長股重返多頭格局。

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