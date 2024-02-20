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2024信用卡戰略布局 台新訂三大目標

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新今年信用卡戰略布局，將訂三大目標。記者朱漢崙／攝影
台新今年信用卡戰略布局，將訂三大目標。記者朱漢崙／攝影

台新對2024年信用卡戰略布局提出三大目標，台新銀總經理尚瑞強今日指出，今年將對旗下信用卡提出整合策略，同時也將大舉擴大台新銀行的點數經濟生態圈，另外，比起拚發卡量，台新銀將重點放在提高活卡率至71%以上，並以活卡量接近470萬為目標，而在增發新卡的部分，希望每月新客戶可占當月新發卡量的比重60%以上。

尚瑞強說明，台新今年的總發卡量目標約訂在700萬戶，比起拚新發卡量，他認為提高活卡量更有意義，至於新發卡量，由於現在大部分銀行彼此間重疊度太高，因此，會希望吸納目前有其他銀行信用卡，但還不是台新的卡友為對象，這一部分占比希望達每月發卡量60%。

對於搶攻點數經濟圈，台新銀行今年亦提出作戰目標，更將大舉把旗下最具戰力的「雙狗卡」@GOGO及FlyGo信用卡納入可使用台新point範疇，台新銀行資深副總黃天麟估計，去年底台新銀行所發出的台新point為2億點，今年估計將可達20億點，等於有高達10倍成長。黃天麟並觀察到，過去卡友習慣用現金回饋，但現在卡友更喜歡累積點數，自由選擇在最有利的時機兌換，來把使用點數的效果放大。

台新銀目前旗下有30多種聯名卡，根據台新內部訂定目標，台新擬將30多張聯名卡，整合至20多張，在整合方向上，會以整合較中小型的聯名卡為主，對此尚瑞強也說明，台新也將向聯名卡合作者洽談，讓更多的聯名卡合作業者，同意開放點數使用場域，亦即能讓點數適用在該業者之外的其他場域，並且讓商家點數，能和「台新point」作對接。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，台新銀行在14年前就已有點數經濟圈的概念，但當時的時機尚未成熟，如今從各項指標來看，已是大舉推展點數金融生態圈的時機，尤其是銀行所挾客戶群所握有的使用點數越多，對商家就越有加入該生態圈的誘因，彼此更能相輔相成，而且未來不僅線上通路，也會開發出更多的實體通路來運用台新point。

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