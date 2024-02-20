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玉山響應國際北極熊日 攜科博館推動3大系列活動

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

玉山響應「國際北極熊日」，將於2月24日與國立自然科學博物館合作，舉辦北極熊日系列活動，今年將推出3大系列活動，培養民眾的友善環境意識。

玉山表示，每年2月27日是國際北極熊日，今年為連續第5年與國立自然科學博物館共同舉辦北極熊日系列活動，本次除邀請玉山黃金種子計畫學校至科博館參觀外，更特別邀請自然生態節目製作及主持人白心儀於「搶救北極熊任務講座」擔任講者，分享她在極地第一手採訪心得。

玉山今年將與科博館共同推動三大系列活動，分別為「搶救北極熊任務講座」、「北極熊和牠的熊麻吉闖關活動」、「參觀科博館活動」。「搶救北極熊任務講座」邀請國內首位製作及主持全球瀕危物種自然生態節目的白心儀擔任講者，分享拍攝北極熊的經驗。

同日也將舉辧「北極熊和牠的熊麻吉」闖關活動，邀請民眾及台中市東平國小、桐林國小60位師生共同參與，深入認識北極熊、亞洲黑熊、馬來熊個別的食性關係、生活棲地、科學調查方式以及面臨的環境議題；「參觀科博館活動」則安排僑榮國小近30位師生與玉山志工參加，內容包含探討全球暖化議題及導讀《北極熊搶救家園》繪本。

玉山表示，玉山關注的環境議題已從氣候淨零擴大延伸到生物多樣性，更成為全球首批加入TNFD先行者企業，參與及支持包括海龜、臺灣黑熊、北極熊、蝴蝶等瀕危物種保育活動等。未來也將持續發揮企業影響力，號召員工及顧客共同用行動落實環境保護。

北極 玉山 自然生態

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