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刷卡換匯引金管會關切 業者建議抓甜蜜點快刷卡換日圓

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
全台唯一買外幣現鈔可刷卡銀行，兆豐銀龍年大放福利，手續費只收10元。圖/兆豐銀行提供 仝澤蓉
全台唯一買外幣現鈔可刷卡銀行，兆豐銀龍年大放福利，手續費只收10元。圖/兆豐銀行提供 仝澤蓉

兆豐銀行開放信用卡刷卡換匯手續費只要10元，引起金管會關注，最終金管會的「關切」是否可能導致此一優惠活動腰斬還有待觀察，建議兆豐銀持卡人想刷卡換匯要趁早，抓緊機會刷卡換匯達到省手續費、晚付錢還有換匯減碼優惠「一舉三得」。

兆豐銀行在官網的「業務公告」欄位，僅以短短一行文字--「自即日起，以兆豐信用卡支付線上結匯款項之手續費率調降為每筆訂單新臺幣10元」，揭露這項持卡人福音。不過，開放信用卡刷卡換匯，只有兆豐銀獨家提供，因此引起市場關注，尤其台灣人最愛去日本，銀行業者就建議民眾想要持有日圓，可以逢低分批布局，比方定期定額換匯，運用平均成本的概念持有日圓，尤其打算去日本遊玩的民眾，更可把握現在匯率相對甜蜜點，提早兌換，因此不妨趕緊動動手指刷卡換日圓，免得這個難得的好康優惠，被金管會一「關切」就腰斬。

信用卡 兆豐銀行 刷卡

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