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春節期間ATM跨行提款下降 行動支付占比6成受青睞

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行今（17）日指出，為確保春節七天連假期間跨行提款及轉帳交易順暢運作，財金公司促請各金融機構在跨行清算專戶留存足夠的清算資金，以應民眾跨行交易的需要。據統計，今年春節前最後1個營業日，全體金融機構留存清算資金4,512億元，充分支應跨行交易所需。

根據央行統計，ATM跨行提款占比維持下降趨勢，連假期間跨行交易計1,939億元，其中ATM跨行提款計604億元，跨行轉帳（包括實體ATM、行動銀行及網路銀行）1,335億元；跨行提款占全部跨行交易金額比重31%，維持下降趨勢。

另外，ATM跨行提款集中於人口稠密之都會區，連假期間ATM金融卡跨行提款交易筆數前5大城市分別為新北市、台中市、桃園市、高雄市及台北市，合計占逾全部ATM跨行提款交易之六成。

春節期間整體（包括跨行及自行）交易中，轉帳金額高於提款，其中以行動銀行轉帳最受民眾青睞，分析如下：跨行交易1,939億元，加計自行交易1,468億元後，整體交易金額共3,407億元：

(一)提款部分：ATM提款計1,360億元，其中自行提款756億元，跨行提款604億元。

(二)轉帳部分：轉帳合計2,047億元，其中自行轉帳712億元，跨行轉帳1,335億元；轉帳有實體ATM、網路銀行及行動銀行等3種通路，交易金額分別為283億元、389億元及1,375億元，其中行動銀行占比維持6成，顯示大眾偏好使用行動支付。

ATM 連假

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