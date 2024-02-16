安泰銀推線上定期定額ESG基金終身0手續費

為落實ESG企業永續，安泰銀行（2849）推出「線上投資ESG，終身0手續費」的基金投資優惠方案。自今年2月起，透過安泰網路銀行、行動銀行進行ESG基金定期（不）定額投資，可享終身免申購手續費優惠。

安泰銀行理財產品部協理陳昱亨表示，新年甫開始，即可透過定期（不）定額投資，每月規律的強迫儲蓄，早一步養成自律的理財習慣，利用複利效果，為自己預約未來財富。

陳昱亨指出，根據投信投顧公會ESG基金數據專區資料顯示，2023年底ESG境內基金規模與ESG境外基金國人持有總額合計新台幣5,278億元，相較前一年底新台幣3,519億元，大幅成長50%，較2021年底更是大幅成長超過107%，顯示永續投資熱潮持續暢旺。

安泰銀行此次推出「線上投資ESG，終身0手續費」基金投資優惠方案，凡符合集保基金資訊觀測站中ESG基金專區所列之基金 ，且經安泰銀行內部商審通過上架程序，民眾透過線上投資定期（不）定額即可享受終身0手續費優惠，讓投資人安心且輕鬆掌握ESG大商機。

根據安泰銀行觀察，年終獎金理財方式中，購買基金是相對更受民眾喜愛，其次是債券和保險。

陳昱亨協理表示，過往客戶投資基金，都會擔心手續費負擔，為協助解決這個問題，安泰銀行此次推出兩種線上定期(不)定額專案方式，除響應永續提供客戶0手續費投資ESG專案外，亦提供客戶投資ESG以外基金的投資優惠。

第一項專案是針對全系列境內/外前收型基金（不包含專案二適用之ESG基金），毎一憑證依扣款次數享級距折扣優惠，第1-12次三折，第13-24次2.5折，第25次以上終身二折，不限申購筆數，扣款次數越多，折扣越多。

第二項專案則是針對架上境內/外前收型ESG基金，毎一憑證享終生免手續費優惠。陳昱亨協理指出，定期(不)定額購買基金具有分散風險、累積長期財富的優勢，此外，透過長期定期投資也能平攤市場波動，並搭配ESG的趨勢，有機會降低市場波動對投資組合的影響。

安泰銀行普惠財富金融推出「線上投資ESG，終身0手續費」基金投資優惠方案，優惠期間自2月1日起至2025年1月31日止。