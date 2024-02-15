電支交易12月衰退…全支付逆勢成長 持續挑戰龍頭寶座

電支業去年12月代表實質交易的代收付額出現衰退，由11月的154.3億元月減至147.6億元，其中街口支付單月衰退、全支付逆勢成長，兩大電支代收付差距進一步縮小。而轉帳及儲值金額則維持成長，分別來到141.3億元及264.4億元，優於前月的133.6億元、256.8億元。

各項主要業務中，整體代收付額為147.6億元，略低於11月的154.3億元，主要為街口代收付由44.2億元減至38.5億元，月減5.7億元；全支付12月則逆勢增加，由11月的35.5億元增至36.9億元，此消彼長下，全支付與街口代收付差距縮短至2億元內。

轉帳業務及儲值金業務持續成長，在12月分別來到141.3億元及264.4億元，依舊由一卡通及街口稱霸，一卡通12月在兩項業務表現分別為102.8億元及169.6億元，市占率60.6%、64.1%。街口支付12月則分別達37.2億元及69.3億元，市占率21.9%、26.2%。

使用者人數方面，整體電支用戶數維持月增30萬人速度，來到2,713.1萬用戶，全支付月增10萬用戶，總用戶數454.7萬，不過與市占率第二的一卡通仍有近150萬用戶的差距。

去年財金公司整合國內電支推出TWQR，不過受到部分業者系統尚未完成串接，目前僅有一卡通、全盈支付、歐付寶及橘子支付4家業者上線，不過根據財金公司預期，今年第2季將可全數上線。而TWQR境外支付方面，財金公司也已開通與韓國BC Card合作，首波開通13家國銀赴韓使用，並在未來陸續加入其它銀行及電支機構。