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開工日視訊新春團拜 第一金期許獲利再攀高峰

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

第一金融（2892）集團今（15）日舉辦視訊新春團拜，由第一金控第一銀行董事長邱月琴率領經營團隊共同出席，並連線至各子公司及國內營業單位，一起在金龍年開工日迎財神、接好運，期許新的一年發揮龍馬精神，讓業績再攀高峰。

第一金融集團去年集團合併稅後純益達224.6億元，連續三年改寫新高，成長逾9％，其中，第一銀行稅後純益215.2億元，成長近6％；銀行以外子公司稅後純益合計17.9億元，更是大幅成長逾130％。

業務動能續攀高峰之餘，第一金融集團也達成許多里程碑，第一銀行積極強化財富管理2.0，並響應政策推動信託2.0業務，在數位轉型方面，e-First智能理財市占率逾二成，資產管理規模為業界第二大；此外，第一金證券第一階段「智慧下單」功能上線，第一金人壽加入理賠聯盟鏈2.0，第一金投信則新募集國內首檔永續影響力投資多重資產基金。

第一金融集團也將擴大推動ESG行動，藉由「永續金融先行者聯盟」持續推廣永續金融工作，另外集團亦將深耕永續治理文化，接軌國際永續規範與倡議，不斷創新永續作為，致力引領產業低碳轉型，掌握綠色商機，拓展金融永續生態圈。

展望2024年，第一金融集團將以「兼顧量利風險、強化永續韌性」為經營策略主軸，積極關注全球供應鏈移轉及產業淨零轉型趨勢，以穩健擴展業務量能及獲利。

第一金控 第一銀行

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