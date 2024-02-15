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早晨財經速解讀／通膨頑固 美債難解套？

蔡宏圖：以全面升級轉型因應接軌，今年四大趨勢須注意

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金控董事長蔡宏圖新春團拜致詞，提出今年有必須注意的四大趨勢。圖/國泰金控提供。
國泰金控董事長蔡宏圖新春團拜致詞，提出今年有必須注意的四大趨勢。圖/國泰金控提供。

國泰金控董事長蔡宏圖今天在國泰金團拜新春致詞時指出，邁入新的一年，大多數的國際展望皆預期通膨會較為趨緩，全球經濟與金融市場則仍有波動，且大環境正在發生的許多趨勢也不容忽視，他並特別的點出四個必須注意的趨勢。

蔡宏圖進而列舉，包括生成式 AI 快速崛起正在顛覆遊戲規則，如何善用 AI 以及如何監理，都受到全球高度關注；台灣人口結構變化，也考驗如何加速重整商業模式面對超高齡社會；因應氣候變遷，身為金融業需要在氣候金融扮演更關鍵角色，要開始以淨零碳排為目標去思考綠色營運、能源轉型；另在數位化時代，資安的威脅也從未消失，是所有企業共同的課題。

對於保險業的經營，蔡宏圖強調，因應環境變化，未來兩三年各項監理法規都不斷調整精進，其中最關鍵的挑戰，就是保險業務如何順利接軌國際會計準則以及新一代清償能力制度。「離接軌時日愈近，我們在經營上更須加速轉型。」他接著指出，舉凡經營管理思維、商品結構、客戶經營、投資配置及 IT 系統等，都要全面檢視。轉型的挑戰未嘗不是一次經營全面升級的機會，惟有洞燭機先並做足準備，才能引領產業順利接軌並創造新的契機。

蔡宏圖也表示，過去一年市場經歷通膨、升息、地緣政治與產業調整等多重變化，感謝同仁努力付出，不僅持續創造績效，也從各方面提升公司的營運實力。他認為，面對多元專業匯流的環境，已經沒有單一專業可以解決所有問題，唯有擁抱多元價值，加速跨界交流與協作能力，才有機會贏得先機與商機。國泰金要持續透過科技創新、企業永續兩大支柱驅動成長，透過好的服務與商品讓客戶變得更健康、更富足，不僅要努力達到公司的財務與營運目標，也需要持續跨子公司協作，橫向串聯並擴展集團資產管理的實力，創造品牌綜效。

他也表示，世界不停地往前走，期待同仁新的一年勇敢向外探索，視未知為挑戰，視挑戰為契機，大家齊心協力，集聚眾人智慧，創造無限可能。

國泰金控 蔡宏圖 通膨

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