單井公告賣出美超微持股 處份利益524萬元
上櫃公司單井（3490）今公告，該公司在去年11月3日至今年2月8日間，處份美超微Super Micro Computer,Inc.（SMCI-US）普通股1萬1,100股，最近一年累積處分單位成本為美金336.48元，處分交易總金額為美金373萬元，折合新臺幣1.18億元，處分利益新台幣524萬元。
迄目前為止，單井累積持有本交易證券（含本次交易）數量為800股，持有金額為美金51.8萬元，折合新臺幣1,625萬9,485元，持股比例0.00143%，占該公司最近期財務報表中總資產比例為12.23%，占歸屬於母公司之業主權益比例15.12%，營運資金數額新台幣 3.53億元。
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