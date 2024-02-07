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獨／碩河兩派人馬在聯貸銀行團會議隔空交火 資金暫停動撥

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台北市信義區新地標「台北天空塔」，負責的碩河開發由於母公司經營權變動，令銀行團大傷腦筋。本報資料照片
台北市信義區新地標「台北天空塔」，負責的碩河開發由於母公司經營權變動，令銀行團大傷腦筋。本報資料照片

知情人士透露，由兆豐銀出任管理銀行的碩河聯貸銀行團，在6日、7日已分別召開銀行團會議，互相對打的兩派人馬分別在6日、7日的銀行團會議上提出各自說辭，亦即上演「隔空交火」的場景，就看銀行團比對雙方說法之後，如何「裁奪」。但可以確定的是，由於碩河開發上層控股架構複雜，至少有5、6層控股公司，在銀行團尚未釐清之前，彼此已有共識會暫停撥款。

其中，在今日的銀行團會議，目前已是最大股東的碩河開發控股母公司Green Heaven投資公司，派出潘路洋、Wayne Robert Porritt等2名董事，以及碩河副董事長、也是LION BEST負責人邱冠勳等三人現身銀行團會議，親自說明股權變動的情況。

此外，據碩河開發向銀行團報告的最新情況，碩河開發即使沒有此次紛擾，台北天空塔也因為缺工、建材備料等問題，不能在今年底完工，最快可能在明年第一季才能完工。

知情人士指出，儘管碩河上周特別匯入30億的自備款，但銀行團目前仍維持「暫停撥款」的基調，原因就是碩河上層的控股公司股權變動結果，到現在都還未釐清，「銀行團必須確認，目前持有碩河開發股權超過50%的，是否為2020年辦聯貸案的同一批人？」

目前碩河開發聯貸銀行團陣容，包括兆豐、元大、新光、京城、遠東、永豐銀，由兆豐出任管理銀行，總金額降為200億元。銀行團認為，倘若已不再是同一批股東，那麼代表當初的撥款前提已不成立，先前銀行團已撥出176億元給碩河開發，後續還剩24億元，恐怕就無法繼續撥款。

位於信義計畫區松壽路、松智路口的台北天空塔，這塊基地正位於中信金的舊總部大樓；對此銀行業者指出，由於該不動產全部設質給銀行，以該地段的價值，銀行團的擔保性應無虞，同時，因為整個案子已經交付兆豐銀行進行信託，即使碩河開發之後停作，銀行也會出面找其他開發商完成，台北天空塔也不會成為「爛尾樓」。

知情人士指出，銀行團會議之所以分別在周二、周三召開，就是為了特別分別聽「兩派人馬」怎麼說，包括銀行團也矚目台北天空塔是否能如期完工。先被銀行團找來開會的碩河開發現任董事長章經鑫，已在周二的銀行團會議提出相關說明，碩河也向銀行團表示，原訂在2024年底完工的「台北天空塔」，因為建材備料、缺工等問題，恐怕無法依約在今年底完工，而須延到明年第一季。

銀行團成員也指出，碩河最上層母公司已經由美系私募基金TOR Capital及港商華泰證券接手，母公司經營權出現大轉變，因此在未釐清之前，確定對建融的資金暫停撥款。

兆豐銀行 天空塔 私募基金 經營權 聯貸案

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