趕春節前發布獲利 國泰金控元月大賺近百億

國泰金控公布一月份的獲利，在一月新台幣的匯率較12月貶值、處分投資實現資本利得，以及銀行受惠於Swap操作利益和其他金融資產的評價收益，國泰金控旗下兩大獲利引擎國壽跟國泰世華銀行分別在一月份獲利47.2億和39.7億，推升金控稅後淨利達94.1億元。

國泰金控指出，各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信等三子公司稅後淨利皆創單月歷史新高紀錄。

其中，國泰人壽1月稅後淨利47.2億元主要反映資本利得及經常性收益挹注。國泰金控分析，1月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為85億元及55億元。尤其1月受惠美國經濟維持強韌，激勵股市持續創高，國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，另市場對Fed降息預期收斂，帶動美元反彈，台幣兌美元單月貶值1.8%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加以在經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼。在資本方面，1月淨值比逾8.0%，RBC亦遠高於300%。

保險業務方面，1月初年度保費較上月成長14%、較去年同期成長5%，其中A&H商品銷售動能穩健提升，單月初年度保費較上月成長77%、較去年同期成長162%。受惠於金融市場回穩，理財型商品銷售動能提升，美元傳統理財型商品初年度保費較上月成長17%、投資型商品初年度保費較上月成長12%。

國泰世華獲利也創歷史單月新高紀錄。國泰世華銀行1月稅後淨利39.7億元，年成長37%。對此國泰金控表示，1月存放款動能穩健，升息循環帶動外幣商品利率走升，持續佈建外幣金融資產部位，推升淨利收穩定成長，且受惠於國外有價證券及長年期繳保險商品銷量亮眼，財富管理手收動能強勁，信用卡簽帳金額穩定成長，整體淨手收年成長逾4成。