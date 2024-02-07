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過年囉！ATM排長龍 領新鈔準備包紅包
今（7）日是銀行年前最後一個營業日，也是臨櫃提供換新鈔服務的最後一天，如果來不及臨櫃兌換新鈔，利用自動提款機（ATM）通常也能領到新鈔，昨天晚上台灣銀行分行的ATM已見民眾排隊，等著直接提領新鈔準備過年。
過年前兌換新鈔通常是為了包紅包，打開紅包若能看到嶄新鈔票心情會很美麗，如果來不及臨櫃換新鈔，過年期間也有不少ATM提供新鈔讓客戶提領，ATM提領現金不限時間很方便。
金管會已要求全體金融機構加強春節期間ATM補鈔及電子銀行服務，因應企業及民眾資金調度、提款、轉帳等金融務求，同時，中央銀行也鼓勵以手機門號跨行轉帳發放數位紅包，減少現鈔包紅包，節能減碳愛地球。
央行指出，印製全新鈔票會浪費大量資源也不環保，因此呼籲大家不必堅持新鈔才適合包紅包，強調「春節紅包重心意，是不是新鈔都可以」，同時也鼓勵利用數位方式進行紅包轉帳，方便又快速，省去到銀行排隊換新鈔的麻煩與時間成本。
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