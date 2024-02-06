中華信評確認國泰人壽評等「twAA+」展望穩定

中華信評今（6）日確認國泰人壽信用評等「twAA+」，展望穩定。中華信評指出，以新的評等準則檢視國泰人壽信用評等及財務實力後，顯示新的準則並未對其評等造成影響，因此維持原有評等。

標普於去年更新了保險業風險資本的評等準則，而中華信評也套用新準則檢視國內保險業評等，中華信評指出，準則更新並未影響國泰人壽信評評等及財務實力，兩者均維持「twAA+」。

中華信評指出，受惠於國內領先的市場地位、穩固的規模優勢，以及掌握度高的配銷通路，未來國泰人壽應可維持現有水準，唯投資槓桿和外匯曝險部位高於亞太區同業，因此承擔的外匯風險較大。

觀望國泰人壽後市，中華信評指出，若國泰金控信用評估上調，則金控及人壽評等將有機會同步上調；但國壽未來若因突發性金融市場波動、過度積極擴張或有效保單業務價值（VIF）低於預期，導致資本水準惡化，則可能下調評等。

國泰人壽為母集團國泰金控（2882）旗下重要子公司，因此中華信評此次確認國泰人壽信用評等不受新準則影響後，也同步確認國泰金控維持長短期信用評等「twAA／twA-1+」，展望穩定。並預期未來兩年國泰金控其它主要子公司也可維持穩定信用結構。