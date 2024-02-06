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年檢舉近3百件偽冒案！富邦金控春節反詐不打烊 守護客戶財產安全

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦金控建置「富邦金融安全」官網專區，彙整多項防詐資訊供民眾參考。 富邦金控／提供
富邦金控建置「富邦金融安全」官網專區，彙整多項防詐資訊供民眾參考。 富邦金控／提供

金融科技對民眾帶來更多的生活便利，卻也造成新興詐騙手法層出不窮，導致詐騙案件頻傳，面對此現象，富邦金控在2023年4月起宣布啟動金控暨子公司偽冒案件應變團隊，積極應對各型態案件，展現打擊詐欺犯罪的強力態度與決心。

據統計，去年度已主動執行299件偽冒案件之檢舉下架作業(包含釣魚網站、偽冒APP及社群平台偽冒案件)，以保護客戶資訊及財產安全，進而帶動社會的正向循環。年關將至，春節期間亦是詐騙高峰期，富邦金控貼心提醒民眾「3不策略」：「不隨意加入陌生群組」、「不聽信來源不明資訊」、「不使用非官方投資平台」，謹慎防詐，守護財產。

內政部警政署統計，2023年1-10月詐欺犯罪件數高達3萬762件，較前一年同期增加7,000件，增幅超過29%，且詐騙的方式也漸趨多元，包括網路詐欺、電信詐欺、其他詐欺等各類型都呈現等比例增加趨勢，其中又以「投資詐欺」增加最多，達3,748件，增幅超過71%。

富邦金控董事長蔡明興表示，世界經濟論壇(World Economic Forum)《2024年全球風險報告》分析，未來兩年最嚴重的全球風險將是「錯誤訊息和假訊息」(Misinformation and disinfomation)，「網路安全」(cyber security)也落在第四大風險，顯示防詐、阻詐已是全球需共同面對的重要課題，富邦金控將從自身做起，採取積極行動守護客戶安全，帶動社會正向循環。

富邦金控將客戶安全視為首要任務，為有效遏阻偽冒案件發生，秉持反詐策略最高原則「客戶零接觸(Zero Touch) 偽冒資訊」，於發現偽冒案件之第一時間立即進行查處，從源頭阻止詐騙資訊繼續流竄，降低民眾接觸到偽冒案件之可能性，並整合各子公司的資安量能及相互支援的運作優勢，打造偽冒案件應變團隊，透過全球性外部偽冒網站/行動偵測網路輿情系統落實網路巡邏，有效監控、檢測非官方架設之釣魚網站、偽冒APP或社群平台帳號等案件，迅速執行封鎖及關閉，全力防堵非法案件。

根據金管會統計，2023年所接獲投資詐騙陳情案件數創近3年新高。隨著年關將至，春節期間亦是詐騙高峰期，民眾應留意近期常見之偽冒詐欺樣態(如：不法集團冒名金融業者發送簡訊招攬加入聊天群組、或假投資網站及APP連結，以詐取個人財物或個資)，富邦金控呼籲民眾採取「3不策略」，亦於官網設立「富邦金融安全專區」，提供多項防詐資訊，提醒民眾慎防可疑資訊，加強識詐與防詐觀念。

富邦金控 春節 詐騙

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