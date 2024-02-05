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紅陽支付推票券平台 即日開放下載購物

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

疫情帶動電子票券服務快速成長，今年台灣使用電子票券的消費者比例將由去年6成提高到7成，加上綠色消費意識抬頭，手機交易便利性大增，更讓電子票券成為未來的主流。第三方支付業者紅陽科技旗下100%持股的紅陽支付股份有限公司，推出嶄新票券平台【揪巧Join Chill】即日起開放下載購物。

紅陽科技憑藉著自身優勢，以及卓越技術，打造一個安心的票券平台，是揪巧APP的最大特色，免除紙本票券會遺失損毀或遭冒用的風險，紅陽與獲獎無數的優仕達資訊股份有限公司攜手合作，採用其專利『防偽技術』的QR CODE立體辨識設備，表面看似與一般QR CODE掃碼無異，但是透過特殊的APP與掃碼設備進行驗證時，能100%偵測出截圖、翻拍、印刷輸出的QR CODE而不准予核銷，杜絕了過往QR CODE的複製傳播問題，大幅度降低了偽核銷的交易紛爭，除了提供防偽技術外，商家透過揪巧APP在平台上架的電子票券，皆由紅陽支付全額信託履約保證，免去了商家需自行向銀行申辦信託履約保證的繁雜手續及高門檻，輕鬆發行自己的票券提升老客戶黏著度及新客戶成交率。

紅陽另與精誠資訊喜客券合作，拓寬電子票券平台的商品，包含最受市場歡迎的連鎖咖啡店票券，餐飲品牌與百貨商場的抵用券，整合一鍵轉贈功能，讓用戶在操作線上送禮的體驗更快速及便利，揪巧APP豐富的商品券與五星住宿、餐券及諸多美容美髮、美甲美睫的選擇，適合企業福委與行銷活動採購贈送。2024年紅陽預計會在電子票券上，投入更多的開發與異業合作，力求打造一個最優質的電子票券平台。

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