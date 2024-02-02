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慎防金融詐騙！財金公司提醒民眾春節使用 ATM 五大注意事項

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

財經公司今（2）日指出，2024年農曆春節連續七天假期（2月8日至14日），財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用 ATM 注意事項，包括避開尖峰時段使用 ATM 提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作 ATM 等。

財經公司提醒，第一，避開尖峰時間使用 ATM：根據歷年春節期間 ATM 交易統計顯示，春節小年夜及除夕（2月8日及9日）期間，每日11:00～14:00及17:00～19:00二個時段，ATM 使用量最大，建議民眾避開尖峰時段，以免排隊而耗費時間。

第二，瞭解提款及轉帳金額的限制：本次春節連續七天假期，財金公司特別提醒民眾注意往來金融機構在春節期間使用 ATM 的相關規定，例如：每日提款及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等，及早準備現金並預先補登存摺，以免影響春節期間之資金調度。

第三，保留交易明細最安心：使用 ATM 倘發生異常情形，如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳之款項撥入交易帳戶，請民眾放心，權益將全數獲得保障；民眾亦可保留「交易明細單」，憑以洽請金融機構處理。

第四，善用 ATM 緊急聯絡電話： ATM 都設有或張貼緊急聯絡電話，民眾如遇 ATM 異常狀況，請撥打緊急聯絡電話，向裝設 ATM 的金融機構反應。若無法獲得協助，亦可向往來金融機構洽詢，或撥打財金公司客服專線 (02)2630-5151。

第五，慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作 ATM：近來金融詐騙手法不斷更新，特別提醒民眾加強注意，ATM 轉帳功能僅能將款項轉出，並無法透過 ATM 操作讓他人將款項轉入；另 ATM 沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、亦無法取消扣款。因此，請不要依照他人指示操作 ATM；如有懷疑，可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，以防範歹徒詐騙，保障自身財產安全。

ATM 春節 詐騙

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