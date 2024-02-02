國泰世華 CUBE 卡趣旅行 享3%回饋無上限
生活旅遊必備 從住宿、交通到行程安排 一卡刷到底
自疫情解封後，2023年出國人次已突破千萬大關，海外旅遊熱潮持續成長，民眾也愈加重視旅遊體驗。國泰世華銀行（2882）看準趨勢，2024年擴大 CUBE 卡「趣旅行」權益，不論國內外飯店住宿、旅行社行程、搭高鐵、叫車及海外實體消費等，均給予3%小樹點（信用卡）回饋無上限，卡友從規劃行程、旅遊途中再到回程，只要持一張CUBE卡，就能「一卡刷到底」。
一卡抵多卡 陪卡友遊世界
根據聯合信用卡處理中心統計，2023年在國人報復性旅遊及購物推升下，全年刷卡金額突破4兆元大關，創史上新高紀錄，超越疫情前水準，加上農曆春節即將到來及4月清明連續假期，預計旅遊熱度將持續延燒。
CUBE 卡累計流通卡數約600餘萬張，為國內最大卡量的銀行卡 ，刷卡占比已超過全行刷卡量五成，今年 CUBE 卡持續聚焦「一卡抵多卡」策略，並以「陪卡友走遍世界，為生活重新開機」為目標，朝「1+N」權益模式，依據市場動態及客戶需求，調整權益方案內容，並擴增新權益方案，滿足卡友全方位購物體驗。
旅宿交通消費等 一卡到底
以國泰世華 CUBE 卡最新「趣旅行」權益為例，除了涵蓋國內外航空公司購票、國內外飯店住宿訂房、各大旅行社消費外，更將海外消費回饋，從原本「指定國家」擴大至「所有海外實體商店刷卡消費」。在國內交通部分，卡友在台灣高鐵、Uber 等通路消費，也都能享有3%小樹點（信用卡） 回饋無上限，卡友還享有信用卡提供的旅遊不便險、旅行平安險，讓外出旅遊能玩得開心又有保障。
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