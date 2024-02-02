快訊

被爆致電民進黨遊說「綠白合」 柯文哲批滿嘴謊言下午提告

燈光愈亮愈好？台灣幼兒園怕評鑑 德國點蠟燭放鬆學習

范冰冰直播突關濾鏡 臉蛋驚現「焦黑大坑疤」

壽險2023初年度保費年減6.9% 三大通路唯保經代成長

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
磊山保經2023年業績成長39.7％，李佳蓉董事長（中）表示，今年支持「2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合 」台日交流的國際棒球盛事，讓世界看見台灣。圖/磊山保經提供
磊山保經2023年業績成長39.7％，李佳蓉董事長（中）表示，今年支持「2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合 」台日交流的國際棒球盛事，讓世界看見台灣。圖/磊山保經提供

2023年揮別疫情、各行各業逐步恢復常態，壽險保費收入卻逆勢衰退，根據壽險公會統計資料顯示，2023年初年度保費為5,164億元，較前一年減少6.9％，壽險三大通路（壽險公司、銀行經代保代、傳統經代保代）中，傳統保經代通路是表現唯一成長者 。

統計顯示，傳統保經代通路初年度保費收入為943億元，較前一年成長4.4％。

磊山保險經紀人公司表示，2023年同樣有亮眼的表現，業績較2022年成長39.7%，連續14年壽險保額向上成長。

展望2024年，磊山表示，除了持續擴展各項保險專業服務，達成業績成長40％，壽險保額成長40％目標，也將展開綠色保險擘劃 ，協助企業往永續發展邁進。

磊山保經董事長李佳蓉表示，磊山的每一位夥伴，不僅從保險本業積極為更多的保戶提供完整的保險規劃，也努力參與社會公益，同時將磊山ESG永續發展藍圖，與聯合國SDGs17項永續發展指標結合，透過公司ESG治理政策，在環境、社會、公司各面向永續發展。今年支持「2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合 」台日交流的國際棒球盛事，讓世界看見台灣，不僅協助賽事的保險規劃，也串聯資源，引薦紅葉少棒的小選手開賽前與讀賣巨人軍球員交流互動，發揮磊山的串聯力與影響力，讓孩子圓夢、讓世界更好。

保險 壽險公司

延伸閱讀

壽險獲利腰斬跌破千億元 去年盈餘981億元、探五年低點

保經代貢獻壽險新保費比創高 業者看好今年動能不墜

苦日子何時過？壽險避險費用好貴 全年破3600億刷高

壽險新契約保費衰退！保經代占比15.44%逆勢飆新高 磊山保經年增近四成

相關新聞

壽險2023初年度保費年減6.9% 三大通路唯保經代成長

2023年揮別疫情、各行各業逐步恢復常態，壽險保費收入卻逆勢衰退，根據壽險公會統計資料顯示，2023年初年度保費為5,1...

升息尾聲 長天期美公債資本利得空間最大

美國聯準會（Fed）將聯邦利率維持在5.25%-5.5%區間，FOMC會議聲明更進一步刪除了升息的用詞，美國10年期公債...

金融業預期 聯準會Q2降息 看好長線景氣

美國聯準會主席鮑爾表示三月不太可能降息，市場期待落空，導致美股重挫，美元指數應聲強彈，台幣延續貶勢。展望後市，國內金融業...

期交所 赴泰分享成果

2024年開春之際，臺灣期貨交易所大步開拓國際關係、國際能見度及知名度，1日至2日赴泰國曼谷參加第26屆期貨市場協會（A...

複委託 新戶、量能雙雙成長

2023年國際市場股債齊揚激勵複委託交易熱絡，新戶及成交量雙雙成長，根據券商公會統計，去年全市場複委託交易量較2022年...

壽險獲利腰斬跌破千億元 去年盈餘981億元、探五年低點

受台幣走升、避險費用飆漲的雙面夾殺，2023年12月壽險業稅前虧149億元，連兩個月共大虧813億元，使2023年全年稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。