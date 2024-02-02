壽險2023初年度保費年減6.9% 三大通路唯保經代成長

2023年揮別疫情、各行各業逐步恢復常態，壽險保費收入卻逆勢衰退，根據壽險公會統計資料顯示，2023年初年度保費為5,164億元，較前一年減少6.9％，壽險三大通路（壽險公司、銀行經代保代、傳統經代保代）中，傳統保經代通路是表現唯一成長者 。

統計顯示，傳統保經代通路初年度保費收入為943億元，較前一年成長4.4％。

磊山保險經紀人公司表示，2023年同樣有亮眼的表現，業績較2022年成長39.7%，連續14年壽險保額向上成長。

展望2024年，磊山表示，除了持續擴展各項保險專業服務，達成業績成長40％，壽險保額成長40％目標，也將展開綠色保險擘劃 ，協助企業往永續發展邁進。

磊山保經董事長李佳蓉表示，磊山的每一位夥伴，不僅從保險本業積極為更多的保戶提供完整的保險規劃，也努力參與社會公益，同時將磊山ESG永續發展藍圖，與聯合國SDGs17項永續發展指標結合，透過公司ESG治理政策，在環境、社會、公司各面向永續發展。今年支持「2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合 」台日交流的國際棒球盛事，讓世界看見台灣，不僅協助賽事的保險規劃，也串聯資源，引薦紅葉少棒的小選手開賽前與讀賣巨人軍球員交流互動，發揮磊山的串聯力與影響力，讓孩子圓夢、讓世界更好。