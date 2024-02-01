2023年壽險業獲利981億探5年新低 2024年有這兩大危機

受台幣走升、避險費用飆漲的雙面夾殺，2023年12月壽險業稅前虧149億元，連兩個月共暴虧813億元，使2023年全年稅前盈餘跌破千億元、一口氣較2022年腰斬到981億元，下探近五年谷底。前波低點是2018年的842億元。

壽險業2023年12月單月國內外總投資（含外匯準備金淨變動）淨利益476億元，其中國外投資淨損250億元、連兩個月虧損，顯示台幣升值衝擊，僅續靠賣台股補360億元獲利。

累計2023年全年總投資淨利益降到1兆262億元，年減3.7%，因全年國外投資淨損4,779億元拖累所致，僅靠賣台股補1,161億元收益。

唯一的好消息是，12月美債、海外投資等級債殖利率回落，台美股市走揚，讓12月壽險業淨值大增1,485億元到2兆2,456億元，已重回2022年美國暴力升息前的起跌點，淨值谷底已過、也大幅緩解壽險股增資壓力。

但2024年壽險業獲利仍有兩大潛在危機，一、匯率波動，尤其美國利率前景動盪，讓台幣對美元匯率震盪加劇，二、避險成本高昂，估上半年避險成本仍將維持1~1.5%，恐等美真正啟動降息才會降低。

金管會公布2023年全年保險業獲利、淨值和匯兌成本。

受台幣續升1.7%、避險成本刷高，使2023年12月單月壽險業稅前虧損149億元、連二黑，拖累2023年全年稅前盈餘縮水到981億元，跌破千億元大關，年衰退53%。

以2023年全年四個季度來看，首季虧263億元，第二季開始受惠台幣驟貶，單季獲利回溫到783億元，第三季更有股息收入助攻，獲利攀升到1,227億元的單季高點，卻在第四季台幣升值而慘遭滑鐵盧，單季虧766億元最慘。

顯示2023年左右壽險業獲利的三大關鍵：匯率、避險成本和股息；而業者則僅能仰賴台股全年飆漲近27%、債市走多，而一路賣股賣債補獲利。

壽險業獲利潮起潮落，走過防疫險危機的產險業，則轉趨穩定。2023年12月產險業稅前盈餘14億元，連四個月走低，2023年全年稅前盈餘175億元，較2022年虧轉盈、更是近四年來次高，僅次於2021年的226億元。