確保春節連假 ATM 提款、轉帳等系統順暢運作 央行採取三大措施

中央銀行今（1）日指出，為確保農曆春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作，已採取三大因應措施，包括促請財金公司督促金融機構留存充足跨行清算資金、加強維護跨行系統運作等，金管會也請金融機構應注意ATM補鈔及電子銀行的運作。

央行表示，因應春節期間大量的跨行交易需求，近年金融機構均於春節假期前一日留存充足之清算資金，2023年10天假期共留存4,327億元，今年7天假期預計可達4,179億元，足以支應跨行支付交易24小時順暢運作。

其次，財金公司已於本年1月函請各金融機構，加強監控清算資金使用情形。金融機構如有臨時性的緊急資金需求，可利用央行與財金公司增撥跨行清算資金機制辦理；另財金公司亦將加強維護金融資訊系統，以確保跨行業務正常營運。

第三，金管會已函請銀行公會轉知全體金融機構，加強春節期間ATM補鈔及電子銀行服務，以因應企業及民眾資金調度、提款及轉帳等金融服務需求，並落實資訊安全防護措施。

央行表示，已洽請臺灣銀行等8家金融機構選定456個據點，自今年2月1日至2月7日辦理新鈔兌換作業；另為推廣行動支付，央行鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號跨行轉帳發放數位紅包。