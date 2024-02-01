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壽險新契約保費衰退！保經代占比15.44%逆勢飆新高 磊山保經年增近四成

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
磊山保經2023業績成長近四成。圖／磊山保經提供
磊山保經2023業績成長近四成。圖／磊山保經提供

壽險公會統計資料顯示，2023年1至12月新契約保費（初年度保費）衰退，但傳統保經代通路，卻是壽險三大通路（壽險公司、銀行經代保代、傳統經代保代）中表現唯一成長者，占新契約保費收入的比重高達15.44%，創下歷年新高。其中，磊山保經在2023年同樣有亮眼的表現，業績較2022年成長39.7%，連續14年壽險保額向上成長。

磊山保經指出，面對未來保險業即將接軌的IFRS17和新一代清償能力制度（ICS），勢必會對保險公司、銷售通路與保戶等帶來巨大的影響，磊山保經業務總經理林世德認為，保險公司商品設計將會走向保障化，並更重視風險預防與管理。台灣將在明年跨入每5人中就有1人為65歲以上長者的「超高齡社會」，加上少子化因素，未來台灣總人口恐會逐年遞減。

由此趨勢顯示，台灣社會人口結構將產生改變，這也對個人與家庭的資產與傳承規劃帶來重大影響。林世德表示，磊山保經將強化既有的專家團隊，提供夥伴們專業的法律、財稅、會計與地政相關的協助，秉持從保戶的需求分析出發，為其認知評析可能的風險，強化夥伴在客戶經營與規劃的深廣度，從專業跨領域的思維與作法，成為每位客戶最信賴的專業財務顧問。

面對永續發展議題，磊山除了落實企業內ESG永續發展藍圖，更思考如何以保險專業協助企業及社會在發展綠能轉型時，能夠擁有適當的保障規劃，讓永續之路能夠走得更加穩健。

林世德指出，綠色保險的發展在2050年全球淨零排放目標下，勢必會越來越受到重視，而磊山看到了這項趨勢，不僅這兩年在企業內部鼓勵夥伴考取碳管理、碳排計算、企業永續管理師等相關專業證照，今年度也會鼓勵夥伴參與金管會推動的永續金融證照，讓永續專業成為磊山的標配。

同時也啟動規劃與保險公司及國際再保合作，進行符合台灣現況的綠色保險商品設計，包含再生能源相關的保險或是有助減緩氣候或環境變遷威脅的保險，甚至結合外溢保單概念，為使用、管理、建造綠色能源財產的消費者或企業，提供保費折減優惠的保險商品，通通都是磊山現階段研究的範圍，期望能透過保險專業，為每一個在地球永續發展道路上前進的企業或消費者，提供最佳的保險服務。

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