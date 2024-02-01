存錢快看！台幣活存優惠高利6.66% 靈活規劃年終獎金紅包理財

王道銀行（2897）新推出新台幣1年期年利率1.8%優惠定儲專案，另提供新台幣2個月最高年利率2%的階梯活儲專案，讓客戶可多元選擇各項優惠存款，靈活規劃年終獎金與春節紅包。如果是新戶，更可享有新台幣10萬元內2個月活儲優惠年利率6.66%，開戶成功還可再享上述各項定儲及活儲專案優惠，讓消費者的荷包與紅包都有更超值划算的選擇。

自即日起至6月28日20:00止，王道銀行新舊客戶皆可參與一年期年利率1.8%的新台幣優惠定儲專案，單筆起存金額為新台幣1萬元，最高上限金額為新台幣300萬元，不限筆數，線上或臨櫃皆可申辦，採複利計息，到期一次給付。

除上述定儲優惠專案之外，王道銀行另亦提供活儲優惠，即日起至2024年3月29日20:00止，只要自他行轉入或匯入單筆新台幣5萬元（含）以上至王道銀行新台幣活儲帳戶，不論新舊資金，自次一營業日起算6個月內皆適用專案優惠利率，活儲帳戶日終餘額新台幣20萬元（含）以內，享優惠年利率2%，新台幣20萬元至50萬元（含）以內，享優惠年利率1.5%，超過新台幣50萬元之資金，則依王道銀行活儲牌告利率計算利息。

針對尚未成為王道銀行用戶者，即日起至2024年4月1日止於王道銀行開立新戶，更可再享王道銀行新戶禮優惠，新台幣10萬元內可享兩個月活儲優惠年利率6.66%，開戶成功還可再享上述各項定儲及活儲專案優惠，讓消費者的荷包與紅包都有更超值划算的選擇。