7檔淨值新高 台股平衡基金跟漲抗跌

台股萬八得而復失，大盤上沖下洗讓投資人無所適從，不過穩健台股平衡基金淨值創新高；統計18檔台股平衡基金就有包括群益平衡王、群益真善美等7檔淨值創下新高，也讓13,737位投資人都賺錢。市場法人表示，台股平衡基金不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，攻守兼備，現階段大盤高檔震盪，投資人可以台股平衡基金可來因應市場的波動。

群益投信表示，大盤短期漲多有回檔的跡象。整體台股資金面充沛，中長期配合半導體供需逐步落底，2024年可望迎接景氣回溫的行情。不過，農曆年節長假前，市場觀望氣氛濃，大盤較容易呈現高檔震盪，台股現階段令投資人很難捉摸，建議投資人現階段可以台股平衡基金為介入台股的好選擇。

群益平衡王基金經理人莊慧君表示，紅海武裝事件與石川地震暫未對經濟有影響，美國實現軟著陸且升息循環結束，降息時程未明但市場可持續期待，美股財報週起跑，雖然整體獲利可望優於預期，但進入淡季且持續面臨高利率環境，可預見廠商上半年動能不會太強，但中期庫存回補與半導體回溫將驅動企業獲利動能轉佳，美國總統大選年政策牛肉可期且中國維持穩增長，預期2024全球經濟表現穩定。整體盤勢仍偏多看待。