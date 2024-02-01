櫃買中心「產業價值鏈資訊平台」開拓新商機 挖掘投資新方向

櫃買中心表示，為連結不同產業中的企業與相關利害關係人，促進彼此合作、創新與資訊共享，99年建置之「產業價值鏈資訊平台」網站不斷推陳出新，每年網頁瀏覽量達約三百萬人次，除擁有產業總體面、企業個體面眾多豐富內容外，亦提供可從產業鏈上中下游或發行公司面向切入等多元查詢管道，係具備串連產業知識與公司發展概況之一站式資訊整合平台，有利企業與投資人發掘價值開拓商機。

櫃買中心提到，「產業價值鏈資訊平台」隨著產業趨勢變化動態調整產業鏈類別，目前總計有30大主題產業鏈，涵蓋台灣全部的上市、上櫃、興櫃、創櫃約2,100家掛牌企業及830家的外國知名同業資訊，亦廣受學術機構青睞。有別於發行公司僅得有一項掛牌產業類別，若有經營業務橫跨多元領域者，公司可於該平台揭示其於不同產業鏈位置，以真實呈現企業營運涉足之各產業面。

針對近年來關注度較高的熱門議題如雲端運算及人工智慧等，2022年新增兩大主題共九個產業鏈，此外，為持續推廣產業價值鏈資訊平台，2024年2月1日上線的宣導短影音內容包含引導使用者如何選取產業鏈，瞭解上中下游供應鏈的子產業及相關的政府政策，並可直接點選國內外知名企業作進一步查詢；國內掛牌公司亦可透過本平台介紹公司跨領域的所有業務、經營理念、產品介紹、經營實績、得獎紀錄、ESG資訊，甚或連結至其財務報告等以拉近與投資人的距離。這些短影音已放置於櫃買中心官網「影音專區」的「教育宣導影片」項下，也可直接點閱，歡迎踴躍觀看。

櫃買中心表示，「產業價值鏈資訊平台」不僅有利企業掌握產業動向、探索潛在合作夥伴、開拓新商機，投資人亦可發掘產業價值與新的投資方向。可至櫃買中心網站專區點閱「產業價值鏈資訊平台」，或櫃買中心首頁右上方相關網站項下之連結。