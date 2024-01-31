大戶套利利器來了？外幣資產質借利多 銀行說2點最關鍵

金管會將開放高資產客戶可拿手上外幣金融資產，跟銀行抵押做外幣融資，承辦高資產業務的銀行業者一片叫好，但業者指出，關鍵是貸放成數高低、及是否可以做「二度質借」，若限制過嚴、恐會減降政策利多。

金管會是在2018年開放「基金自行質借」（信託受益權自行質借），即投資人在同一家銀行買的國內外基金、ETF、債券等，將准許向銀行抵押、借錢。

但同時也設三防線，包括禁止在同一家銀行做二度質借投資、限專業投資大戶、貸款成數限限5成，因限制重重，讓該政策上路後，成效打折。

一家承辦高資產業務的銀行主管說，這次要仿照基金自行質借概念，允許富豪大戶可拿手上外幣資產質借融資，關鍵一是貸款成數限制，因建議能回歸各銀行授信內控，不要再「東綁西綁」。

該主管說，國外私人銀行早就開放金融資產可自行質借且無設限，一旦設限恐會限縮融資動能，也對國銀發展財富管理的國際競爭力，大打折扣。

其次，也不要有「二度質借限制」。依基金自行質借規定，基金投資人在同一家銀行第一次質借的資金，只能限五成，這五成資金可以再投資，但再投資的基金就不能再質借。

例如在甲銀行抵押A基金借五成資金共10萬元，這10萬元可再投資甲銀行的B基金，但B基金就禁止再做抵押借錢，當時金管會此舉是避免投資人過度擴大財務槓桿操作，也防堵理專勸誘「帶進帶出」。

另一家銀行說，基金自行質借是限財力3000萬元的專業投資人，但擁有上億元資產的富豪大戶的風險承擔能力更強，盼「再投資」緊箍咒別套在高資產客戶身上，否反限制大戶財務槓桿操作空間。