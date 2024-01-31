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元大銀行首波加入韓國支付應用 免手續費還可賺15%回饋

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
元大銀行為首波參與在韓國啟用「TWQR」金融支付應用的銀行，元大銀行副董事長周筱玲受邀至韓國參加TWQR開通記者會。元大銀行／提供
元大銀行為首波參與在韓國啟用「TWQR」金融支付應用的銀行，元大銀行副董事長周筱玲受邀至韓國參加TWQR開通記者會。元大銀行／提供

金融業唯一在韓國設有證券與銀行據點的元大金控（2885），宣布參與首波在韓國啟用「TWQR」金融支付應用，提供客戶於韓國旅遊、洽公及留學的支付便利服務。客戶到韓國旅遊洽公，只要手機打開「元大行動銀行APP」，點選掃碼支付功能，切換消費國別，即可在韓國標示「TWQR」的商店輕鬆進行 QR Code 掃碼支付，還可享有高達15%的購物回饋，且支付交易還免收手續費，省成本又可賺好康。

元大金控指出，元大金已深耕韓國金融市場多年，是全台唯一在韓國同時提供證券及銀行最完整金融服務的機構，旗下元大證券(韓國)不僅為韓國前10大券商且是唯一台資上市證券公司，元大銀行亦為國銀目前唯一在韓國當地設有分支機構的銀行。元大銀行瞄準國際行動支付發展趨勢，成為首波參與在韓國啟用「TWQR」金融支付應用的金融業者，自即日起，客戶前往韓國旅遊、洽公或留學，不用再大量兌換韓圜現鈔，也不用經過繁瑣的申請程序與安裝設定，只要打開「元大行動銀行APP」，點選掃碼支付功能，輕鬆切換消費國別，即可在韓國標示「TWQR」的商店消費購物，拿著手機就可完成 QR Code 掃碼支付，即日起到4月底前還可以享有15%的購物回饋，支付交易還免收手續費，客戶除了信用卡和兌換外幣現金外，有了更方便的選擇，打造輕鬆又便捷的跨國支付體驗。

元大銀行指出　2023年韓國已躍升為國人出國旅遊目的地的第三名，「TWQR」與韓國最大支付處理公司 《BC Card》攜手合作，據統計 《BC Card》不僅是韓國最具規模的發卡公司，於韓國境內合作的商店數已逾11萬家，分布於各類型觀光客旅遊景點中，包含便利商店、大型免稅店、藥妝店及肯德基等，大幅提升客戶至韓國地區消費的便利性，此次首先導入國人熟悉而喜愛的 CU 便利超商、GS25便利超商、新世界百貨...等，計有3.5萬家特約商店，近期將於韓國旅遊的客戶可以搶先體驗，使用「元大行動銀行APP」進行消費支付，可直接於銀行帳戶完成扣款，除了可以省下1.5%跨國信用卡交易手續費外，還可以享有最高15%購物現金回饋。

未來元大銀行將持續推展各項數位金融服務，在 TWQR 共通支付標準下持續提升跨境金融服務，拓展多元行動支付場域，佈建數位支付生態圈，以滿足更多客戶的國際支付需求。

元大銀行數位金融首波加入韓國支付應用，實現跨國行動支付金融體驗，開啟APP暢遊消費輕鬆付。元大銀行／提供
元大銀行數位金融首波加入韓國支付應用，實現跨國行動支付金融體驗，開啟APP暢遊消費輕鬆付。元大銀行／提供

元大金控 消費

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