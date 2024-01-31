玉山銀強化外匯服務 線上換匯滿額享優惠利率

玉山銀行積極滿足客戶需求，發展便利、安全的數位金融服務，目前透過行動銀行或網路銀行進行線上換匯交易比例已超過98％。為持續升級外匯服務，玉山行動銀行整合外幣交易界面，並新增買賣外幣預約交易服務，讓客戶享受更簡單、流暢及貼心的3S數位金融體驗。

玉山表示，年節為出國旺季，為了讓顧客能輕鬆換匯，玉山行動銀行整合買賣外幣交易界面，以單一入口提供更直覺、更輕鬆的使用體驗，另外新增買賣外幣預約交易服務，顧客可加入週期性預約定期小額買外幣，交叉微笑曲線分攤整體外幣購入成本，並配合外幣平均成本功能追蹤分批買進的外幣整體平均成本，讓財務規劃能更有彈性。

同時，玉山也新推出線上匯率調整優惠，今年6月30日前顧客於線上換匯單筆等值新台幣50萬元，使用更優惠的即期牌告匯率加減幅度，如：美元優惠3.6分、日幣優惠0.13分、歐元、英鎊優惠1.3角等，配合IXML槓桿差價，手機即可即時完成交易與申報，解決以往出現增量金額外幣需求時需至臨櫃填寫申報資料的痛點。

此外，玉山指出，行動銀行提供15種外幣全年無休24小時線上買賣外幣服務，臨時出國或出差的顧客可隨時進行換匯，再配置玉山外幣ATM ，於全據點設置美元、日幣、人民幣提領服務，為鼓勵顧客體驗玉山優質數位外匯服務，即日起至3月31日止，玉山銀行推出數位帳戶新朋友外幣任務，顧客首次開立台幣及外幣數位帳戶並於線上開戶流程輸入活動代碼，並以帳戶於個人網路銀行或行動銀行App成功買入外幣，即可獲贈日幣2,800元。