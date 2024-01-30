快訊

疑酒後起口角...知名女星被爆遭老公街頭狂踹 她無助蹲地掩面痛哭

攜2501萬日圓離台被海關暫扣 2名日籍旅客沒做「這事」下場慘了

蔡昌憲「前世情人」強勢登場 抱娃喜曝老婆：優雅生產

聽新聞
test
0:00 / 0:00

智冠換股過關！網銀：未顧及股東權益 深表遺憾

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
智冠與榮剛日前在櫃買中心宣布換股，深化雙方策略合作關係，智冠總經理鍾興博（左）與榮剛執行副總李郁真（右）出席。本報資料照片
智冠與榮剛日前在櫃買中心宣布換股，深化雙方策略合作關係，智冠總經理鍾興博（左）與榮剛執行副總李郁真（右）出席。本報資料照片

遊戲大廠智冠榮剛去年底宣布換股案，今日櫃買中心公告此換股案「結案生效」。對此，網銀國際於官網表示，「本公司對於主管機關的裁定，沒有顧及到廣大股東權益，深表遺憾」。

智冠與榮剛去年宣布股權交換案，引起大股東網銀國際不滿，1月初對智冠聲請「定暫時狀態處分」，不過昨（29）日商業法院民事裁定駁回網銀聲請，且換股案被主管機關要求補件後今日正式生效，主管機關同意該換股案。網銀今日為此表示，對主管機關之裁定表示尊重，但仍遺憾沒有顧及到廣大股東權益。

網銀國際日前質疑智冠與榮剛換股案有損股東權益，疑有將榮剛價格高估51%及其他違法之疑慮，為確保智冠股東權益不受損害，網銀向法院聲請對智冠定暫時狀態處分，並喊話主管機關重視股東權益，希望主管機關駁回換股案，不過商業法院民事29日裁定駁回網銀聲請。

智冠、榮剛去年12月21召開重大訊息宣布以增資發行新股方式換股，1股智冠換發2.2股榮剛，預計交易完成後，智冠將持有榮剛10.44%股份，榮剛持有智冠18.32%股份，換股後，榮剛將成為智冠第一大法人股東。

由於櫃買中心於1月12日公告，智冠榮剛換股案因申報數件應記載事項不充分已於當日自行補正，依規定自完成補正日重新起算，若無重大異常，預計屆滿12個營業日申報生效；今日正式將此換股案公告為「生效」，正好趕上原定1月31日的換股基準日。

智冠 榮剛 網銀

延伸閱讀

櫃買中心鼓勵吹哨者勇於揭弊 加強防制金融投資詐騙

法院駁回網銀定暫時狀態處分聲請 智冠換股案還有一關

新光金：大股東要謹言慎行 希望不要干擾公司營運

智冠換股案 網銀訴求駁回

相關新聞

智冠換股過關！網銀：未顧及股東權益 深表遺憾

遊戲大廠智冠、榮剛去年底宣布換股案，今日櫃買中心公告此換股案「結案生效」。對此，網銀國際於官網表示，「本公司對於主管機關...

智冠榮鋼換股案正式生效 公司派佔據上風

針對遊戲通路大廠智冠（5478）、榮剛去年底宣布的換股案，櫃買中心今（30）日公告此換股案「結案生效」，若加上先前商業法...

金管會：盤中零股撮合間隔擬縮至5秒 今年底上路

現行盤中零股交易撮合間隔時間為1分鐘，金管會證期局長張振山今天宣布，為增進市場效率及落實普惠金融，規劃今年底進一步縮短盤...

台北天空塔傳掏空 銀行局：兆豐銀研議是否召開銀行團會議

碩河開發所主導的「台北天空塔The Sky Taipei」投資開發案，傳出公司經營高層掏空弊案。銀行局局長莊琇媛今（30...

新壽增資問題 金管會銀行、保險兩局長給出三答案

新光金控兩派大股東連日來對金金分離、大股東干政、新光金是否要辦現金增資等三大問題爭論不休，銀行局長莊琇媛和保險局長施瓊華...

新壽增資、股東掏錢是最後選項？金管會黃天牧首度回應了

新光金（2888）新舊經營團隊、為新壽增資「錢從哪裡來」吵不停，新光金新經營團隊認為「股東掏錢增資是最後選項」，金管會主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。