智冠換股過關！網銀：未顧及股東權益 深表遺憾

遊戲大廠智冠、榮剛去年底宣布換股案，今日櫃買中心公告此換股案「結案生效」。對此，網銀國際於官網表示，「本公司對於主管機關的裁定，沒有顧及到廣大股東權益，深表遺憾」。

智冠與榮剛去年宣布股權交換案，引起大股東網銀國際不滿，1月初對智冠聲請「定暫時狀態處分」，不過昨（29）日商業法院民事裁定駁回網銀聲請，且換股案被主管機關要求補件後今日正式生效，主管機關同意該換股案。網銀今日為此表示，對主管機關之裁定表示尊重，但仍遺憾沒有顧及到廣大股東權益。

網銀國際日前質疑智冠與榮剛換股案有損股東權益，疑有將榮剛價格高估51%及其他違法之疑慮，為確保智冠股東權益不受損害，網銀向法院聲請對智冠定暫時狀態處分，並喊話主管機關重視股東權益，希望主管機關駁回換股案，不過商業法院民事29日裁定駁回網銀聲請。

智冠、榮剛去年12月21召開重大訊息宣布以增資發行新股方式換股，1股智冠換發2.2股榮剛，預計交易完成後，智冠將持有榮剛10.44%股份，榮剛持有智冠18.32%股份，換股後，榮剛將成為智冠第一大法人股東。

由於櫃買中心於1月12日公告，智冠榮剛換股案因申報數件應記載事項不充分已於當日自行補正，依規定自完成補正日重新起算，若無重大異常，預計屆滿12個營業日申報生效；今日正式將此換股案公告為「生效」，正好趕上原定1月31日的換股基準日。