兆豐證券用心關懷 支持唐氏症基金會全日照機構

台北市文山區興岩社福綜合大樓的「陽明教養院永福之家興岩園區」於2023年底正式啟用，提供身心障礙者24小時的全日型住宿服務，該園區由唐氏症基金會規劃及經營，為國內第一個導入智能科技的身心障礙全日型照護機構，去(2023)年12月上旬，兆豐證券得知興岩園區運動復能區經費短絀時，即給予及時的挹注，與唐氏症基金會攜手打造興岩園區院生的健康幸福。

唐氏症基金會1月29日舉辦「幸福攜手 永續家園」永福之家興岩園區啟用茶會，兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君偕同兆豐證券及兆豐期貨主管一起與會，表達力挺與支持。

陳佩君表示，兆豐證券自2021年啟動「兆亮幸福」公益關懷列車，持續以實際行動關懷社會，這次獲悉唐氏症基金會對於興岩園區的整體規劃，充滿家庭溫馨氣氛，又引入智能科技減輕照顧員的負擔，非常感佩唐氏症基金會董事長林正俠與基金會同仁長期給予身心障礙者堅強有力的支持，這次用心將興岩園區打造成溫暖的家，提升照顧品質，兆豐證券透過捐助運動復能設施，以具體行動展現對院生的關懷，與唐氏症基金會幸福攜手，為院生打造永續家園。

在興岩園區，院生年齡分布從25歲到74歲，對院生而言，這裡就是家，兆豐證券總經理吳明宗表示，這次參訪園區發現所有布置規劃都融入了「家」的概念，並且採用明亮溫馨的色調，並且設置智慧床墊、感測裝置等，讓院生受到專業、安全、友善的照顧。

未來兆豐證券也將持續辦理相關公益志工活動，增進同仁對唐氏症或不同身心障礙者的理解，發揮善的循環。陳佩君表示，兆豐證券及兆豐期貨致力實踐金融友善服務的同時，也將集結同仁的力量，傳遞對社會友善關懷的心意，發揮正向影響，為共好而努力。