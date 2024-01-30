聽新聞
test
0:00 / 0:00

關係生變？ 微風昭告聯名卡將屆

聯合報／ 記者夏淑賢嚴雅芳／台北報導
微風廣場昨天突然發布新聞稿昭告聯名卡將屆期，引發市場關注。本報資料照片
微風廣場昨天突然發布新聞稿昭告聯名卡將屆期，引發市場關注。本報資料照片

聯邦銀行與微風廣場長達廿年合作發行微風聯名卡關係恐生變。在聯名卡契約期限剩下約一年前夕，微風廣場昨天突然發布新聞稿昭告聯名卡將屆期，牽涉高消費力的五十萬張持卡人，預期將掀起銀行搶奪發卡權大戰。聯邦銀行表示，目前已在與微風廣場協商續約合作發卡，不清楚微風廣場主動發布訊息的原因。

國內的信用卡市場去年才經歷多張重量級聯名卡的大洗牌，也造成信用卡市占排名大風吹，其中最引發市場關注的好市多（Costco）與國泰世華銀行「分手」，將聯名卡發行權交給台北富邦銀行；之後又有ＳＯＧＯ聯名卡合約終止，「苦主」同樣是國泰世華銀。此外，花旗銀行退出國內消金市場後，信用卡轉換為星展銀行，以及中信銀退出國旅卡市場，也都掀起信用卡市場的變化。

微風廣場目前在台北共有復興南路微風廣場、信義計畫區的微風信義、松高與南山廣場，以及位於敦北商圈的微風南京，其他則有台北車站、台大醫院等美食商場、地下街等，從復興南路微風廣場開業之初就與聯邦銀合作，由聯邦銀發行微風聯名卡，聯邦銀董事長林鴻聯與微風廣場廖家有一定交情，加上過去林鴻聯升任董事長之前，就主管信用卡業務，親自處理聯邦微風聯名卡的合作相關事宜，因此期間幾度傳出契約到期，但聯邦銀最終仍是續約繼續發行。

不過，距離二○二五年一月卅一日合約到期日前一年，微風昨天主動發布新聞稿，揭露契約到期日之外，並表明「近期這張百貨業界中含金量最高且流通數高達五十萬張的百貨聯名卡（即指微風卡），將成為繼好市多聯名卡之後，消費市場的一大焦點。」「一場百貨聯名卡大戰即將在市場展開。」

聯邦銀行指出，聯名卡合作發行契約有期限，期限之前會與對方協商續約，當然也牽涉續約條件變動與否，目前聯邦銀已經與微風廣場方面展開協商，聯邦銀希望可以繼續發行微風聯名卡不變。據了解，微風廣場高調發布新聞稿談聯名卡發行銀行將易主，聯邦銀內部研判，可能對方希望吸引更多銀行來談，增加談判籌碼，爭取更優厚的發行條件。

聯邦銀流通卡數約二八○多萬張，位列十大發卡行，微風卡約占近兩成，多年來聯邦銀發行微風廣場聯名卡確實投注不少資源，因此微風廣場也在新聞稿強調，微風聯名卡持卡人可免費停車三小時，是目前百貨業者時數最高；主打回饋及權益包含在特定檔期，卡友可獲得額外的現金回饋、每日兌換免費咖啡以及每周購物日消費最高可享八十五點五折，都是具競爭力的折扣優惠。

微風指出，微風聯名卡的卡友群體以高消費力聞名，在特殊檔期期間更曾有過單次消費高達三千萬至七千五百萬的紀錄，震撼市場，檔期期間平均客單消費八萬至十二萬元，其中更維持五十位以上百萬元級顧客，消費千萬元級顧客高達十位；目前市面上流通卡別大約五十萬張。微風強調，這樣的數據充分顯示微風聯名卡的卡友不僅消費力強大，且層次豐富。

微風 信用

延伸閱讀

好市多上架「日本人氣點心」！一個只要10元 網讚：當早餐很方便

他問好市多1乾貨划算嗎？ 網暴動：日本當地價格！

好市多「泰式米餅」兩口味超涮嘴 會員喊：後悔只搬一箱

一口接一口！她狂推好市多1零食 會員讚爆：吃下去秒到泰國

相關新聞

關係生變？ 微風昭告聯名卡將屆

聯邦銀行與微風廣場長達廿年合作發行微風聯名卡關係恐生變。在聯名卡契約期限剩下約一年前夕，微風廣場昨天突然發布新聞稿昭告聯...

恒大風暴 金管會：14檔基金曝險4,700萬

據金管會截至2023年8月底調查，壽險業、證券業對恒大集團曝險均是零，僅有14檔基金、0.47億元投資到恒大集團；至於銀...

吳一揆傳3月回鍋中信金 前總座有望接任副董

金融圈傳出重磅消息，中信金控農曆年後恐有一波高層人事大地震，2022年7月因家庭因素申請退休的中信金控前總經理吳一揆，傳...

中信金前總經理吳一揆／他，個性內斂 擅長分析

市場傳出，曾在中信金掌舵12年的前總經理吳一揆，將在農曆春節後，回鍋中信金控擔任副董事長一職，引起金融業界熱烈討論，市場...

新光金：大股東要謹言慎行 希望不要干擾公司營運

新光金控增資案，兩派大股東爭執不斷，新光金昨（29）日再度發出聲明，除了重申增資的立場，對於大股東吳東進更是高分貝喊話，...

吳欣盈留職停薪2/1到期 是否回新壽...受關注

新光集團大公主吳欣盈在新光人壽的留職停薪將於2月1日到期，市場傳言吳欣盈可望回鍋擔任副總或是在新慈善基金會專職，不過包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。