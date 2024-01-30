關係生變？ 微風昭告聯名卡將屆

聯邦銀行與微風廣場長達廿年合作發行微風聯名卡關係恐生變。在聯名卡契約期限剩下約一年前夕，微風廣場昨天突然發布新聞稿昭告聯名卡將屆期，牽涉高消費力的五十萬張持卡人，預期將掀起銀行搶奪發卡權大戰。聯邦銀行表示，目前已在與微風廣場協商續約合作發卡，不清楚微風廣場主動發布訊息的原因。

國內的信用卡市場去年才經歷多張重量級聯名卡的大洗牌，也造成信用卡市占排名大風吹，其中最引發市場關注的好市多（Costco）與國泰世華銀行「分手」，將聯名卡發行權交給台北富邦銀行；之後又有ＳＯＧＯ聯名卡合約終止，「苦主」同樣是國泰世華銀。此外，花旗銀行退出國內消金市場後，信用卡轉換為星展銀行，以及中信銀退出國旅卡市場，也都掀起信用卡市場的變化。

微風廣場目前在台北共有復興南路微風廣場、信義計畫區的微風信義、松高與南山廣場，以及位於敦北商圈的微風南京，其他則有台北車站、台大醫院等美食商場、地下街等，從復興南路微風廣場開業之初就與聯邦銀合作，由聯邦銀發行微風聯名卡，聯邦銀董事長林鴻聯與微風廣場廖家有一定交情，加上過去林鴻聯升任董事長之前，就主管信用卡業務，親自處理聯邦微風聯名卡的合作相關事宜，因此期間幾度傳出契約到期，但聯邦銀最終仍是續約繼續發行。

不過，距離二○二五年一月卅一日合約到期日前一年，微風昨天主動發布新聞稿，揭露契約到期日之外，並表明「近期這張百貨業界中含金量最高且流通數高達五十萬張的百貨聯名卡（即指微風卡），將成為繼好市多聯名卡之後，消費市場的一大焦點。」「一場百貨聯名卡大戰即將在市場展開。」

聯邦銀行指出，聯名卡合作發行契約有期限，期限之前會與對方協商續約，當然也牽涉續約條件變動與否，目前聯邦銀已經與微風廣場方面展開協商，聯邦銀希望可以繼續發行微風聯名卡不變。據了解，微風廣場高調發布新聞稿談聯名卡發行銀行將易主，聯邦銀內部研判，可能對方希望吸引更多銀行來談，增加談判籌碼，爭取更優厚的發行條件。

聯邦銀流通卡數約二八○多萬張，位列十大發卡行，微風卡約占近兩成，多年來聯邦銀發行微風廣場聯名卡確實投注不少資源，因此微風廣場也在新聞稿強調，微風聯名卡持卡人可免費停車三小時，是目前百貨業者時數最高；主打回饋及權益包含在特定檔期，卡友可獲得額外的現金回饋、每日兌換免費咖啡以及每周購物日消費最高可享八十五點五折，都是具競爭力的折扣優惠。

微風指出，微風聯名卡的卡友群體以高消費力聞名，在特殊檔期期間更曾有過單次消費高達三千萬至七千五百萬的紀錄，震撼市場，檔期期間平均客單消費八萬至十二萬元，其中更維持五十位以上百萬元級顧客，消費千萬元級顧客高達十位；目前市面上流通卡別大約五十萬張。微風強調，這樣的數據充分顯示微風聯名卡的卡友不僅消費力強大，且層次豐富。