新光金晚間發4大聲明 點名創辦人吳東進應自律自重

新光金控兩派大股東對新光金是否為新壽辦現金增資炮火不斷，對此新光金控今天晚間再度公開對外提出四大聲明。全文如下：

二、 新光金控過去數年對股東募資金額已累積高達數百億元，如今新光金控股價仍低於票面，顯示過去新光金控動輒以低於票面金額向股東募資的作法，造成股價長期萎靡不振，且募資作法未能成功扭轉公司之經營困局傷害全體股東權益甚鉅。因此，新光金控規劃對新光人壽增資之資金來源時，對全體50多萬名股東之募資應為最後之選項，須注意時機與經營改善程度，才能發揮最大功能。

三、 新經營團隊接手經營迄今半年，除已現金增資新光人壽15億元、新光人壽發行次債130億元以提升人壽RBC外，亦致力找尋其他可最終解決讓新光人壽RBC在接軌ICS前得以達標之作法，故提出比照同業將死利差互抵責任準備金列入RBC計算之建議，但很遺憾主管機關未予同意。故公司除努力規劃在今年Q2完成對人壽增資70億元外，並已委請外部顧問公司協助，積極研議各種可能方案。新光金控有信心能找到解決辦法，惟最後仍需取得主管機關之支持同意才得以落實執行。

四、 大股東身為公司名譽董事長，應謹言慎行，自律自重。再次籲請大股東應依循合法管道，由所指派之法人董事代表參與公司經營，切勿再透過媒體或幕僚放話干擾公司營運，以充分落實主管機關對大股東不得干政之規範精神。