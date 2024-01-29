快訊

選舉激情結束 新光大公主吳欣盈傳下月回鍋新壽副總

聽新聞
test
0:00 / 0:00

選舉激情結束 新光大公主吳欣盈傳下月回鍋新壽副總

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
新光集團大公主吳欣盈。記者杜建重／攝影
新光集團大公主吳欣盈。記者杜建重／攝影

新光集團大公主吳欣盈在結束選舉工作後，市場傳出2月1日將回鍋新光人壽擔任副總經理，吳欣盈是在2022年底，擔任民眾黨不分區立委，這次大選更擔任民眾黨總統參選人柯文哲的副手，角逐台灣正副總統大位，對新光集團而言，是家族榮耀。

在選舉激情結束，市場預料吳欣盈可望回鍋新光金控（2888）旗下新壽，擔任副總，過去吳欣盈是以留職停薪方式，投入立委工作，並且投入大選，未來可望回到新光集團任職。

不過，目前新光金控對此相當低調，並未進一步回應。吳欣盈國會辦公室窗口，也未接電話。

新光金控 柯文哲

延伸閱讀

民眾黨今謝票吸引上千小草到場 陳佩琪突喊「這句話」嚇壞柯文哲

專訪／續留政壇？稱法案都像baby般牽掛 吳欣盈：還沒和柯文哲談

專訪／坦言開票之夜想哭 吳欣盈：從企業角度盤算「藍白不合難贏」

專訪／立院藍白合、綠白合？ 吳欣盈：柯文哲須走民眾黨自己的路

相關新聞

選舉激情結束 新光大公主吳欣盈傳下月回鍋新壽副總

新光集團大公主吳欣盈在結束選舉工作後，市場傳出2月1日將回鍋新光人壽擔任副總經理，吳欣盈是在2022年底，擔任民眾黨不分...

獨／震驚金融圈！年薪破億金控CEO回來了 傳吳一揆3月回鍋中信金副董

來自金融圈的重磅消息，2022年7月，因家庭因素申請退休的中信金控（2891）前總經理吳一揆，傳出將在農曆春節過後、今年...

臺銀董座呂桔誠手把手教你 不用排隊也能領到新鈔的撇步

農曆新年將至，民眾習慣兌換新鈔包紅包；臺灣銀行董事長呂桔誠今（29）日透露，為便於民眾換新鈔，臺銀已經提前準備，目前在每...

醫療補償比例高達80% 富邦產險網路投保寵物險全新改版上線

寵物是生活中最親密的夥伴，也是家庭中重要的一份子，但因寵物沒有健保補助，若生病或發生意外導致需要手術或住院治療，龐大的費...

台壽：去年利變型年金險網投件數成長四成 保費近億元

動動手指加碼年終獎金！中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）今（29）日指出，台灣人...

吳東進：北士科上萬坪地應規畫打造生技園區

對於新光金公司派主張北士科16000坪土地要變更設計，朝所謂更有坪效的方向規畫，當初標下北士科這筆土地的新光金創辦人吳東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。