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選舉激情結束 新光大公主吳欣盈傳下月回鍋新壽副總
新光集團大公主吳欣盈在結束選舉工作後，市場傳出2月1日將回鍋新光人壽擔任副總經理，吳欣盈是在2022年底，擔任民眾黨不分區立委，這次大選更擔任民眾黨總統參選人柯文哲的副手，角逐台灣正副總統大位，對新光集團而言，是家族榮耀。
在選舉激情結束，市場預料吳欣盈可望回鍋新光金控（2888）旗下新壽，擔任副總，過去吳欣盈是以留職停薪方式，投入立委工作，並且投入大選，未來可望回到新光集團任職。
不過，目前新光金控對此相當低調，並未進一步回應。吳欣盈國會辦公室窗口，也未接電話。
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