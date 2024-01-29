迎接龍年換新鈔 台銀新春揮毫打頭陣
農曆春節將至，臨櫃換新鈔將於2月1日（周四）起至2月7日（周三）止，共5個營業日，指定兌鈔地點共有臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司，456家分行（郵局）。
每年皆身負換新鈔重責大任的臺灣銀行，今天則在總行營業大廳舉辦新春揮毫活動，邀請書法名家現場寫春聯，送給來行洽詢業務的民眾。
臺灣銀行每年農曆春節前夕，都會邀請書法名家現場揮毫寫春聯 ，有別於印刷精美的市售春聯，書法名家手寫春聯別具古意和美感，吸引許多民眾排隊索取，有興趣者不妨把握機會。
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