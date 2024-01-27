金龍年迎財神！各家銀行搶推開運小物 領取時間、條件一次看

金龍年將至，多家銀行近來相繼推出發財水、富貴米、錢母等各式過年應景小物，讓客戶上門領取過好年。本報特別整理如下，讓民眾比較並選擇自己鍾愛的小物，並且不錯過領取的時間。要特別注意的是有些是農曆年前可領，有些須等到2月15日開工日才會發送。另外，有些必須是限定財富管理客戶才能領取。

台北富邦銀行

北富銀今年準備3萬份發財金，2月1日起發送，另外特別準備了88888瓶發財水在2月15日開工日起發送，

發財水在設計上以金色底加上金色瓶蓋，搭配龍年圖騰設計，象徵金龍進家富滿堂的美好寓意，瓶身印上「新春福龍送吉祥、好事連連加倍多」吉祥話，祝福客戶獲得加倍好運。為了讓更多民眾分享好運氣，北富銀特別把發財水數量增加三成，從去年的66666瓶增加為88888瓶入庫匯聚財氣，只要到北富銀全台分行洽辦業務即可索取，送完為止。

北富銀今年也準備3萬份發財金，可以放在錢包皮夾裡隨身攜帶，或是跟存摺放在一起，自2月1日起，北富銀財富管理客戶至全台分行洽辦業務即可獲贈一份，送完為止。

北富銀今年特別準備88888瓶發財水2月15日開工日起發送，另外還有3萬份發財金是2月1日起發送。圖/北富銀提供

元大銀行

元大銀行今年準備超過15萬份的新春開運小物全面大放送，包含限量14萬份的「欣欣向龍發財水」，以及1萬4千份的「一桶金招財擺飾」，即日起客戶可至元大銀行全台149家分行領取限量發財水或一桶金招財擺飾一份，至送完為止。另外，元大銀行自2020年金鼠年起還推出一系列生肖撲滿，造型經典可愛，客戶即日起至3月31日前完成專案指定理財任務，就可獲得高人氣限量「元氣龍撲滿」一個。

元大銀行今年準備超過15萬份的新春開運小物全面大放送，其中生肖撲滿這幾年已帶動客戶收集熱潮。圖/元大銀行提供

第一銀行

第一銀行準備「小粉獅富貴米」及「富貴龍來發財錢母」，從1月25日到2月15日之間贈送客戶，民眾只要至一銀分行洽辦業務，就可以將富貴米或發財錢母帶回家，數量有限送完為止，其中來自台東關山的「小粉獅富貴米」共5萬份，外觀以廣受客戶喜愛的第一銀行「小粉獅」及家族成員，搭配應景圖騰，象徵龍年躍進富貴門。

一銀「富貴龍來發財錢母」，也專為一銀洽辦個人貸款的民眾提供，可向消金專員索取，放置於隨身錢包或夾入常用存摺中，祝福財運滾滾來。

富貴米已有入庫吸取財氣，一銀也建議，富貴米帶回家後可放在家中財位或辦公桌，就可迎來好財運；另外可將富貴米放進米缸摻一摻，每天取出一點富貴米與自家米飯一起烹煮食用，就能新春大吉鴻運開，福照家門萬事興，在1月25日至2月15日間，只要是存戶或新往來客戶，前往各分行臨櫃申辦數位化服務，即可將「小粉獅富貴米」帶回家。

第一銀行特別準備5萬份「小粉獅富貴米」及「富貴龍來發財錢母」，從1月25日到2月15日之間贈送客戶。圖/第一銀行提供

華南銀行

華南銀行將於春節前夕前3天（2月5日~2月7日）發送「龍年發財金」，各分行每天限量100份，預計發出55,800份，另外在春節連假後第一個開工日2月15日起，發送銀行金庫吸滿財氣的「發財金磚米」，祝客戶龍年好運到。各分行限量50份，預計發出10,000份，均數量有限，送完為止。

此外，華銀近年發行的「生肖系列發財金」深受客戶喜愛，吸引不少客戶成為忠實粉絲每年收藏，想要組成一套12生肖開運發財金，今年延續Q版立體造型，萌感「龍年」吉祥物雙手捧著閃閃發亮的發財金，配上耳目一新的「春聯」外包裝設計，不僅給予客戶新年新氣象，同時也獻上「龍轉乾坤迎富貴」的誠摯祝福。

華銀春節連假後第一個開工日2月15日起，發送銀行金庫吸滿財氣的「發財金磚米」，各分行限量50份，預計發出10,000份。圖/華南銀行提供

永豐銀行

今年永豐銀行準備超過3萬瓶的發財水，發送給客戶，自農曆春節前三個營業日（2月5至7日）至永豐銀辦理業務時可免費領取發財水，各分行每日限量88瓶、送完為止。瓶身以彩帶畫作轉為飛龍，以「彩帶」即「財帶」之意，象徵神采奕然的飛龍帶財翻轉向上，開啟新春氣象，同時，各分行也分享印有飛龍的發財糖，以及題字「龍轉錢坤」的迎福春聯，象徵迎來財富昌隆的一年。

永豐銀也特別請來易經財經專家陶文來教要怎麼使用發財水，陶文指出，水是財富代表，「遇水則發」，但每年要拿新的發財水，上一年度發財水不要再使用，而且銀行發財水可以分成三份，以「3擺、2噴、1烹煮」三種使用方式運用。在擺放部分，陶文指出，可以放在屋宅和辦公室的玄關「明財位」，正南方偏財位，以及「正北方」財庫位一共三個位置，將錢財積累起來，達到財富滿盈。 其次，選在初一到元宵的十五天，在早上7點到9點的龍時，噴灑「發財水」效果最好，可以噴在居家角落，或辦公室「財會部門」「業務部門」主管辦公室或座位。最後，「發財水」加入家中的米飯中，或是菜餚裡，以及辦公室的咖啡機的水箱中。

永豐銀行推出限量龍年發財水，春節前三個營業日（2月5至7日）至永豐銀行辦理業務時可免費領取發財水，各分行每日限量88瓶、送完為止。圖為永豐銀行副總經理王筱嵐（中）與台啤永豐雲豹籃球隊啦啦隊「電豹女」合影。圖/永豐銀行提供。

中國信託銀行

中信銀行今年以「豐盈富足」為主題，發行限定年曆及發財金、發財水共88888份，預計將於新春第一天開門營業日2月15日餽贈來行的財富管理客戶。

中信銀行以「豐盈富足」為主題，推出限量年曆及發財金、發財水與客戶共享福氣，預計將於新春第一天開門營業日贈送來行的財富管理客戶。圖／中信銀行提供

國泰世華銀行

國泰世華銀今年準備龍年發財水，發財水瓶身採用輕量環保材質，外包裝以書法運筆藝術詮釋祥龍攀天的富貴意象，圓融形體設計點綴龍躍天衢之勢，搭配燙金工藝展現品牌雅緻韻味，襯托出畫龍點睛之妙。目前已配送到全台165家分行，各分行到貨後，放入金庫內吸收滿滿財氣，為民眾帶來開運招財好兆頭。

除了以龍年發財水作為新春開運小物外，國泰世華銀還推出含有「百里香」種子紙的限量「阿發種子紅包袋」，民眾只要透過國泰金控旗下包括人壽、銀行、產險、證券、投信官網的數位通路智能助理阿發，完成指定任務，即有機會獲得這項精美小物。隨袋附上阿發造型「種子紙」，將其泡水後放入土中，過些時日即會冒出嫩芽，象徵新的一年，國泰與客戶種下心意，「讓好事持續發生」；另外，百里香是天然的抗氧化劑，可以維護身體健康，能抑制細菌生長，破壞細菌的細胞膜，具有抗菌效果。

國泰世華銀今年提供的種子紅包袋內附種子可拿來植栽。圖/國泰世華提供

新光銀行

新光銀行準備「龍迎百福發財水」放置在分行的金庫裡，於春節期間飽吸財氣後，客戶在農曆過年後第一個開工營業2月15日親臨新光銀行全國各分行臨櫃辦理業務，即可免費索取龍年『龍迎百福』發財水1瓶，送完為止。新光銀行龍年「發財水」包裝，以「龍迎百福」祝賀字搭配紅色及金色為瓶身底色設計，加上元寶代表的財富象徵，希望在新的一年能帶給客戶與民眾滿滿的福氣外，也帶來財運及平安。

此外，新光金控連續19年推出生肖提燈，今年以生肖「龍」為造型，並以「龍騰鴻運」為提燈主題，以飛龍姿態及靈活羽翼象徵龍年嶄新的活動；提燈亦結合祈福開運、變化造型及環保回收素材呈現，新光銀行信用卡卡友只要於即日起至2024年2月23日前刷卡累積每滿5000元，即可至全台分行兌換１只，上限3只，數量有限換完為止。

兆豐銀行

兆豐銀行今年特別精心製作多款春節限定款小禮物，包括5萬瓶「龍鳳呈祥」發財水、6萬份「喜兆龍年、財富豐收」發財金及3萬包「發財米」，總共14萬份過年小禮，將於春節前2周開始在全國各分行限量送給兆豐客戶。其中，「龍鳳呈祥發財水」經過金庫加持，是往年最受客戶喜愛的發財小物；「喜兆龍年、財富豐收」發財金則是以大面積的燙金金龍帶出新年新意象，也引領理財客戶繼續邁向豐收的2024年。

兆豐的龍年臨櫃小禮特別提供給春節期間來行洽公的民眾都能免費索取，特選來自桃園新屋出產的有機芋香米，種植全程不使用農藥、除草劑及化學肥料，並經過SGS檢驗合格，不僅寓有發財之意，也希望新的一年客戶都能平安健康。

兆豐銀行今年準備14萬份過年小禮，春節前二周發送。圖/兆豐銀行提供

台新銀行

台新銀行準備開運發財三寶包括88888瓶開運水，58888份發財金，還有888份的「平安御守」，全以8的吉祥數量進行安排，希望客戶在金龍年都能發財順利、財運興旺，1月16日起在全台分行開放領取，讓民眾在新的一年永保安康，迎龍年招財運。

其中，888份的「平安御守」來行新申辦YBO兒童會員即可獲得。台新也建議，民眾領取到「開運水」後建議放在家門兩側45度角的財位，擺放至元宵節後再飲用，為全家財運加分；拿到「發財金」後可放在皮夾、皮包或保險箱等放置財物的地方，可以招來財運；「平安御守」則是放在小朋友的書包或筆袋中，增添健康平安的庇佑能量。今年台新銀也為台新YBO兒童會員貼心準備5000份龍年小提燈，以飛龍跟雲朵為概念設計，象徵財運飛龍在天，讓小朋友可以同樂。