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兆豐金現金增資115.5億到位 泛公股持股比重增至27.67%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐金現金增資115.5億元募集成功，新股31日掛牌。圖/兆豐銀行提供
兆豐金現金增資115.5億元募集成功，新股31日掛牌。圖/兆豐銀行提供

睽違8年後，兆豐金控再度辦理現金增資，昨日已全數順利募集完成。本次現金增資普通股3.5億股，每股定價33元，募資總金額115.5億元，增資新股預定於31日上市掛牌交易。由於部分投資人放棄認購，使泛公股的持股比重上揚，達到27.67%。

這也是今年首家金控順利完成現金增資募資到位。本次現增後，兆豐金股本將提高至1,440億元，所募資金將用於轉投資兆豐保險、償還債務及充實營運資金暨強化財務結構。

兆豐金去年經營績效亮眼，獲利創歷史新高，稅後盈餘332.38億元、年增率81%，每股稅後盈餘（EPS）2.37元，穩坐公股金控龍頭寶座。

由於兆豐金歷年獲利及股息穩定，深獲投資人青睞，加上112年獲利爆發，激勵投資人對本次現金增資反應熱烈，繳款踴躍，法人股東幾乎全數參與，股東繳款率超過9成。

兆豐金泛公股的比重，這次自27.62%再增加0.05個百分點至27.67%。兆豐金表示未認足的股份，則在維護泛公股持股比率考量下，完全未洽任何自然人，全數由泛公股機構認購。

員工也展現強大向心力，繳款率達100%，公開抽籤更是引發申購熱潮，參與申購近56萬筆，超額認購達18倍，中籤率約5.8%。

兆豐金董事長雷仲達表示，感謝投資人的肯定與認同，集團全體公司將持續努力提升獲利，以實際績效表現，回應股東對於兆豐金的支持。

兆豐金控 增資

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