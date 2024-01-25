過年討喜氣 第一銀行25日起發送5萬份富貴米及錢母

農曆春節（甲辰年）到來，第一銀行今天宣布，特別準備「小粉獅富貴米」及「富貴龍來發財錢母」，從1月25日到2月15日之間贈送客戶，民眾只要至第一銀行分行洽辦業務，就可以將富貴米或發財錢母帶回家，數量有限送完為止，其中富貴米共5萬份。

第一銀行近年推出金庫加持過的「招財米」、「祈福米」及「開運福米」深獲民眾喜愛，今年再特製限量5萬份的「小粉獅富貴米」，嚴選臺灣在地好山好水孕育出的臺東縣關山米。

「小粉獅富貴米」外觀以廣受客戶喜愛的第一銀行「小粉獅」及家族成員，搭配應景圖騰，象徵龍年躍進富貴門，歡歡喜喜迎好年。

一銀對富貴米，先選定吉日吉時放入第一銀行金庫加持，再透過同仁祈願祝福，才發送給客戶，第一銀行也建議，富貴米帶回家後可放在家中財位或辦公桌，就可迎來好財運；另外可將富貴米放進米缸摻一摻，每天取出一點富貴米與自家米飯一起烹煮食用，就能新春大吉鴻運開，福照家門萬事興。

一銀表示，1月25日至2月15日間，只要是第一銀行存戶或新往來客戶，前往各分行臨櫃申辦數位化服務（例如：臨櫃約定或變更為電子對帳單並完成驗證、手機下載行動銀行APP）、完成行動支付（例如：台灣Pay）綁定，且加入第一銀行Line官方帳號成為第一好友並綁定個人化金融服務，或同時申辦兩項以上業務（例如：申辦信用卡/申購黃金存摺/基金/e-First智能理財/外匯/開立iLEO數位存款帳戶等），即可將「小粉獅富貴米」帶回家。

第一銀行「富貴龍來發財錢母」也於吉日赴香火鼎盛之「金山財神廟」過爐加持，祈請五路財神賜福，讓客戶在新的一年事業鴻圖大展、投資獲利廣納財富、全家平安順心，可至第一銀行洽辦個人貸款的民眾向消金專員索取，放置於隨身錢包或夾入常用存摺中，祝福龍年正財、偏財「龍」總來。