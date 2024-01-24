銀行發財水限時限量供應 今年放這兩個方位才會發

上海商銀（5876）於新春期間特別舉辦「龍年賀歲，財運滾滾來」活動，延續兔年廣受好評的銀行首發錢母熱潮，上海商銀再次針對高資產客戶發行龍年錢母，上海商銀今年的錢母以祥龍與牡丹為設計主軸，搭配今年即將落成啟用的新鑽石總行大樓圖樣，象徵龍華富貴（諧音「榮」華富貴）。

發財金的部分則以吉祥物Pukii及CB超人搭配龍年造型，一起祝福客戶龍年大吉，福氣圍繞，財運滾滾來。

上海商銀表示，「龍年賀歲，財運滾滾來」活動，從即日起至2月23日，只要到上海商銀全台任一分行，出示上海商銀ATM金額1,000元（含）以上提款/轉帳、無卡存款、跨行存款、行動提款不限金額交易明細表、掌上銀APP轉帳交易結果頁、全球一路通APP登入系統畫面或上海商銀LINE好友的兌換券，皆可兌換發財金或發財水一份，數量有限，送完為止。

永豐銀行（2890）今年設計「龍年四寶」－發財水、發財糖、迎福春聯及聚寶提袋等開運小物，象徵財富永豐；春節前三日（2月5至7日），民眾前往永豐銀行全台125間分行辦理各項業務，例如，換新鈔，即可免費領取限量開運小物，為全新的一年討吉利。

易經財經專家陶文表示，發財水要正確使用，才能夠將發財的神效發會到最高的境界，發財水分成三份，三種使用方法：「3擺 」、「2噴」、「1烹煮」。

第一「3擺」，擺放在屋宅和辦公室的三個重要位置。第一個位置玄關「明財位」，發財水最好拜放在玄關亦即「明財位」，「以金吸金」將錢財吸進來，宅旺、財更旺。

第二個位置2024甲辰龍年「正南方」偏財位，馬無野草不肥，人無偏財不富。2024甲辰龍年的偏財位在正南方，將「發財水」擺放在屋宅或辦公室的「正南方」，除了提昇偏財運，還有提昇業績的效果。

第三個位置2024年的「財庫位」在「正北方」，將「發財水」擺放在「正北方」的「財庫位」。賺錢容易，守財難，想將錢財積累起來，「財庫位」必須多做風水的功課，否則就像錢包破個洞一樣。

「2噴」兩種噴灑的秘訣，讓財神爺時時相伴。第一個噴灑，將發財水噴灑在居家或辦公室的每一個角落，讓財氣充滿整個屋宅 、辦公室，同時轉換屋宅的空間磁場，成為財神爺最想逗留的地方，噴灑時間點可以選在龍時早上７點到９點。

第二個噴灑，從拿到開始一直到正月15日元宵節，將發財水噴灑在「財會部門」、「業務部門」主管辦公室或座位。出門談生意的時候，將「發財水」噴灑在身上可幫助成交的速度。