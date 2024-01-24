台新Richart外幣換匯美元讓3.5分 再抽萬元旅遊金

寒假及農曆新年旅遊旺季即將來臨，民眾對外幣的需求大增，因此台新銀行推出Richart限時外幣讓分活動，幫助民眾美元、日圓輕鬆換，搭配使用台新外幣ATM提領外幣現鈔，除可立即拿台新Point 5點，還能抽萬元旅遊金。

台新銀行表示，自從國境解封，國人境外旅遊次數持續增長，台新銀行留意到客戶的外幣需求，針對國人經常旅遊的國家所使用的幣別，推出限時匯率搶購活動，活動期間內透過Richart APP進行換匯，即享美元讓3.5分、日幣讓0.085分、人民幣讓0.45分等優惠，不僅能線上輕鬆換匯，還能享有絕佳優惠。

此外，因應客戶對外幣現鈔的提領需求，台新銀行外幣ATM提供美元、日圓、人民幣等幣別，讓客戶免受時間限制，不需費時等待，隨時快速提領，若回國後有未用盡的外幣現鈔，也可使用台新外幣ATM存入，省時又便利。於活動期間內至台新外幣ATM提／存外幣現鈔，還可立即獲得台新Point 5點，並可獲得抽獎資格，有機會抽中萬元旅遊金、旅行背包與台新Point 1,000點。民眾領到台新Point，除可至Richart Life APP點數專區參與「一點抽」活動外，還可兌換超商購物金，或使用台新Pay行動支付進行消費折抵。