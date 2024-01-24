「創新領航-新創企業邁向資本市場說明會」2月1日登場

日圓大幅貶值讓愛旅日的國人爭相撿便宜，但2023年底隨著美國聯準會(Fed)大唱「鴿」調，引發日圓強彈，重返「0.22」字頭，正當哈日族愁著沒甜甜價可撿時，如今日圓再度回落，出現近一個半月以來的低點「0.2148」。

2024-01-24 06:16