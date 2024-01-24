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兆豐證券連續三年 榮獲盡職治理優良券商

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

證交所近日公布「112 年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，兆豐證券連續第三年獲選，具體展現遵循「機構投資人盡職治理守則」精神並落實制定與揭露相關政策作為的行動力。

為提升機構投資人對於公司治理、永續金融的影響力，以及促進被投資事業ESG相關作為，帶動各利害關係人一起投入並邁向永續，兆豐證券對內對外雙軌併進，從制度到流程；從推動到追蹤，逐一優化。具體展現在今年的評比結果，兆豐證券在許多評分指標項目中均展現優異成績，包括定期報告與ESG議題相關議合活動及數據、評估被投資公司之永續表現、與被投資公司議合後追蹤及規劃、機構投資人於股東會中參與及發表意見程度等。

兆豐證券於2018年證交所公布「機構投資人盡職治理守則」時即聲明遵循。近年來，在內部制度方面，持續制定相關準則並且定期揭露履行盡職治理之情形；明訂盡職治理行動並將ESG議題納入投資評估流程，訂定利益衝突態樣及管理方式以確保客戶或股東利益；定期於網站揭露盡職治理報告、出席被投資公司股東會與投票情形、議合情形及其他重大事項等，增加相關資訊的透明度。

在機構投資人及被投資事業等對象方面，兆豐證券積極推行股東會議案投票，揭露對所有被投資公司各類議案或所投贊成、反對及棄權之情形原因以謀取股東之最大利益；並持續關注被投資公司並適當與之對話互動，瞭解被投資公司之永續發展策略並分析評估相關風險與機會。

作為兆豐金融集團一份子，兆豐證券將持續依循集團母公司對於治理標準、經營效率及風險控管的高度標準，以及「尊重包容、專業信賴、誠信當責」的核心價值，向永續經營的目標繼續邁進。

股東會 兆豐金

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