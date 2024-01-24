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吳東進新名片 記錄領航軌跡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
新光金名譽董事長吳東進目前全心投入新光醫院的經營。本報資料照片
新光金名譽董事長吳東進目前全心投入新光醫院的經營。本報資料照片

新光金控創辦人吳東進最近逢人就拿出他印的新名片，名片詳列他在新光集團的八個頭銜，其中有四個是創辦人，分別是新光金、新光醫院、新光三越，以及新光保全。四十二歲接下集團事業的吳東進，經營事業卅多年來，在話語之間，如今心境似乎有所轉變。

憂新壽財務 打破沉默

去年六月新光金改選，改革派結合台新金的力量，進入新光金的決策核心，吳東進淡出新光金。半年多以來，保持沉默的他，近來屢屢抨擊現在的新光金公司派在增資上的不作為，主要是因為他對新壽的感情，擔心新壽的財務每況愈下、外資大賣重創股價。加上外界始終認為台新金與新光金兩家金控終將換股合併，也讓他憂心現在新光金股價這麼差，未來會否發生「不平等合併」。這些互為因果、環環相扣的衝擊，使得吳東進決定站出來發聲。

不過，吳東進也不想讓外界認為他意在爭取合併後的金控共主地位。

經營新光醫院 掌聲多

新光金經營權去年變天後，吳東進全心投入新光醫院的經營。「我父親（新光集團創辦人吳火獅）在新光醫院完成發起之後一周就過世了，當時我四十二歲接下集團事業，在這些機構中，我經營新光醫院得到的掌聲最多，這是救人的事業」。

吳東進說，當年成立新光醫院，即是基於集團布局的考量，認為集團若能有一家醫院，和新壽之間更能相輔相成。卅多年來，新光醫院已累積一六四億元資產，去年更花了八十億元，力拚在二○二六年底完工之後，將再擴增三百張病床，同時成為智慧型醫院。

談起新光醫院，他的眼睛發亮，語氣多了興奮。

畢竟吳東進是吳火獅的長子，看待新光集團必須以更高的格局。吳東進有感而發，父親過世後他接棒，陸續創辦了四個機構。不只新光醫院，新光三越如今成為台灣百貨業龍頭，吳東進也與有榮焉。

他表示，新壽早年的助陣其實發揮關鍵助力，當年新壽買地之後提供新光三越使用，讓新光三越比起其他百貨業取得更有利的發展基礎，業務規模大舉擴張，新光三越的資本額在新光集團不斷增資挹注下，從十億變成一二六億元，有一年甚至配息七元，卅二年來新光三越賺進五五○億元。

這張新名片不僅記錄吳東進帶領新光集團的軌跡，旁人也感受到吳東進在意的不只是新光金，也重視集團裡他所帶領的每個事業。

財務 保全 格局

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