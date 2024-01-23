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影／台灣CEO前瞻大調查 「企業營運風險」成首要隱憂

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天發表最新《台灣CEO前瞻大調查》，包括主席陳俊光（右二）、執行長施威銘（右一）、數位長賴偉晏（左一）、顧問部營運長謝昀澤（左二）、稅務部營運長陳彩鳳（左三）等人在會中說明調查結果。記者杜建重／攝影
KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天發表最新《台灣CEO前瞻大調查》，包括主席陳俊光（右二）、執行長施威銘（右一）、數位長賴偉晏（左一）、顧問部營運長謝昀澤（左二）、稅務部營運長陳彩鳳（左三）等人在會中說明調查結果。記者杜建重／攝影

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今日發表最新《台灣CEO前瞻大調查》。在高通膨、 高利率、高風險的等多重風險影響下，本次台灣CEO視「企業營運風險」為第一大風險(22%)。其他影響台灣企業發展的風險依序為第二名監管法規風險(14%)、新興/顛覆性科技風險(14%)、 第四名數位網路安全(12%)及第五名利率風險(10%)、供應鏈風險(10%)。

KPMG安侯建業主席陳俊光認為，過去一年企業面臨高利率與通膨、國際戰事、ESG與AI法規的監管等多項影響經濟變動因素，使得企業營運風險更顯艱困。「企業營運風險」從2022 年的第七名(4%)躍升為第一名，而過去兩年CEO所關注的「環境/氣候變遷風險」在這次暫居於前五大風險外。

陳俊光說，企業領導者要在多重危機下帶領企業突破各式考驗，實屬不易，因此營運風險也成為CEO目前最關切的議題。在充滿挑戰的環境下，不論是暗潮洶湧的地緣關係所帶來的國際貿易緊繃、員工高度流動以至企業人才招募不易，亦或是因應全球淨零碳排要求所增加的稅費或營運成本，都是2024年CEO在營運風險管控上，需要更加審慎以對的課題。

本次調查結果顯示，82%的台灣CEO對未來三年的「國家景氣發展」具有信心，與去年程度持平。在「所屬產業前景」的信心程度上，88%台灣CEO表示深具信心，略高於全球(78%) 與亞太區(85%)。而針對「所屬企業前景」，84%台灣CEO信心程度較2022年(78%)相比略有回升。

KPMG安侯建業執行長施威銘對此認為，這意謂著不論國內外環境如何變遷，CEO仍樂觀看待其企業發展，相信在動盪中創造新興商業模式並掌握新商機，企業定能逆勢成長。

值得注意的是「全球景氣發展」信心程度，僅有52%看好未來全球經濟成長，低於全球(74%) 及亞太區(56%)，施威銘認為，CEO除了需因應上述諸多不確定因素，在國際情勢的詭譎多變，生成式人工智慧及各國ESG的監管要求、數位資訊網絡的攻擊或是供應鏈的挪移，都將牽動企業國際化的布局。

雖然企業已能在各樣危機中站穩腳步，但台灣CEO認為仍需挹注更多資源並加以關注在顛覆性科技、貿易監管、網路攻擊與安全性等三大議題，以防止企業成長停滯或營運下滑。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天發表最新《台灣CEO前瞻大調查》。主席陳俊光表示，過去一年企業面臨高利率與通膨、國際戰事、ESG與AI 法規的監管等多項影響經濟變動因素，使得企業營運風險更顯艱困。記者杜建重／攝影
KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天發表最新《台灣CEO前瞻大調查》。主席陳俊光表示，過去一年企業面臨高利率與通膨、國際戰事、ESG與AI 法規的監管等多項影響經濟變動因素，使得企業營運風險更顯艱困。記者杜建重／攝影
KPMG安侯建業執行長施威銘表示，不論國內外環境如何變遷，台灣CEO仍樂觀看待其企業發展。記者杜建重／攝影
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陳俊光表示，企業領導者要在多重危機下帶領企業突破各式考驗實屬不易，因此營運風險也成為CEO目前最關切的議題。記者杜建重／攝影
陳俊光表示，企業領導者要在多重危機下帶領企業突破各式考驗實屬不易，因此營運風險也成為CEO目前最關切的議題。記者杜建重／攝影

通膨 景氣

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